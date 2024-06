En enero pasado la presidenta del Govern, Marga Prohens, reclamó a Pedro Sánchez una reunión urgente de la Conferencia de Presidentes para negociar con todas las comunidades autónomas cuestiones relacionadas con la mejora de la financiación y la publicación de las balanzas fiscales. Prohens ya advirtió entonces que no es admisible el desmantelamiento del Estado de las Autonomías y generar agravios entre las comunidades para favorecer a unas en detrimento de otras. Ahora, ante la propuesta de una «financiación singular» para Catalunya, con el objetivo del voto a ERC a la investidura de Salvador Illa, el Govern rechaza acuerdos bilaterales que beneficien exclusivamente a la Generalitat catalana y reitera que la nueva financiación autonómica debe ser negociada de manera conjunta. Al mismo tiempo, pone sobre la mesa el hecho y los sobrecostes de insularidad que hoy no son compensados con el Régimen Fiscal ni con las ayudas de la Unión Europea al no tener Balears la condición de región ultraperiférica.

Balears recibe menos recursos per cápita Con el actual modelo de financiación, en vigor desde 2009, Balears ha venido recibiendo menos recursos per cápita que Catalunya. En la actualidad Madrid y Balears son las dos autonomías que más aportan al Estado, por delante del resto. El Gobierno PSOE-Sumar se resiste a abrir la reforma de la financiación a las autonomías, lo que crea agravios comparativos.



Relación y entendimiento institucional Pero esta situación no se puede mantener de manera indefinida. Hay que actuar y adoptar decisiones, lo que implica convocar, lo antes posible, la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sánchez no puede seguir dando largas a una cuestión que ha de afrontar con decisión. También, y en aras a la buena relación y entendimiento institucional, no debe seguir demorando la primera reunión con la presidenta de Balears, Marga Prohens.