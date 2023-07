Las medidas que ha venido aplicando el Gobierno para contener la inflación y reducir el coste de la vida no están obteniendo los efectos deseados en la cesta de la compra. Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística relativos a julio concluyen que la inflación se situó en el 2,3 por cien, cuatro décimas más que en junio, y se encamina al 5 por cien en diciembre. El gran impacto lo hallamos en el encarecimiento de los alimentos, que sigue sobre el diez por cien y no se prevé que baje a niveles aceptables hasta mediados del 2024. La inflación subyacente es el principal problema que afecta a los hogares de España, porque en julio ha pasado del 5,9 al 62, por cien. El precio de los alimentos sigue al alza, con unos incrementos que no pueden afrontar muchas familias al no conseguir mejoras salariales que permitan compensar estos aumentos. Los alimentos frescos son hoy un 6,3 por cien más caros que hace un año, mientras que los alimentos elaborados han experimentado un encarecimiento del doce por cien.

Unas medidas insuficientes En diciembre pasado el Gobierno de Pedro Sánchez, hoy en funciones, dejó a cero el IVA de huevos, lácteos y frutas, redujo el de aceites y pastas, y aprobó una ayuda de 200 euros para hogares con rentas inferiores a los 27.000 euros. Un conjunto de medidas para combatir la inflación que ha resultado insuficiente, como advierte la Autoridad Fiscal Independiente. Las economías domésticas, perjudicadas En este contexto, el Banco Central Europeo, en la misma línea que la Reserva Federal de Estados Unidos, sigue elevando el precio del dinero al aumentar el tipo de interés que ya se sitúa en el 4,25 por cien, el máximo desde 2008. Y no se descarta que suba al 5 por cien. No son buenas noticias para el bolsillo de los ciudadanos, que necesita decisiones mucho más eficaces para rebajar el precio de la cesta de la compra. La actual ola inflacionista golpea a las economías domésticas, que son las más perjudicadas.