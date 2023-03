El Consejo de Ministros autorizará hoy al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) la nueva licitación de los viajes para el periodo 2023-2024 con una oferta que, desde el Gobierno, anuncian que se ha mejorado y será más diversa. Tanto los hoteleros como las agencias de viajes han venido reclamando, de forma reiterada, unas nuevas condiciones al quejarse porque los precios que perciben apenas cubren costes. Balears ha quedado, durante esta temporada baja, sin la mayor parte del turismo del Imserso porque los hoteleros de Mallorca, Menorca y Eivissa renunciaron tras denunciar que la aportación del Ministerio de Derechos Sociales por usuario y día en régimen de pensión completa, que asciende a 23,50 euros, no cubre los gastos y, además, provoca pérdidas. Las 180.000 plazas asignadas por el Imserso a Balears no se han comercializado este invierno al no haber suficientes establecimientos dispuestos a abrir sus puertas y acoger a los usuarios que querían venir a las Islas.

Persisten las dudas sobre los precios. El nuevo programa estará dotado con unos 300 millones de euros, un 14 por cien más que el anterior contrato, lo que permitirá ampliar hasta 900.000 las plazas, 70.000 más que en la campaña precedente. Pero la principal duda radica, ahora, en si subirán los precios de los paquetes. Desde el Ministerio que dirige Ione Belarra ya han advertido que, en ningún caso, el incremento será superior al 8,5 % del aumento de las pensiones registrado a principios de año. Relevante para la sociedad y la economía. La congelación de precios que ha aplicado el Gobierno ha hecho inviable y ha reducido este programa social. La Generalitat Valenciana, con gobierno formado por PSOE, Compromís y Unidas Podemos, ha tenido que aportar cinco millones de euros a los hoteleros para mantener los viajes de la tercera edad. Corresponde al Gobierno garantizar, con unos precios que cubran sus costes, este turismo, relevante para la actividad de la sociedad y la economía de Balears.