La joven estadounidense Ashton (@ashtonjoyner23) ha hecho de Mallorca su nuevo hogar y ha través de su cuenta en TikTok está enseñando lo que significa vivir en España a través de sus ojos. Y, ¡menudo viaje! En uno de sus vídeos la joven ha explicado cuáles han sido los seis mayores choques culturales que ha vivido tras su llegada a la Isla.

Desde el primer momento, Ashton se dio cuenta de que la vida en España tenía un ritmo muy diferente al de su país. La hora de la cena, por ejemplo, es algo que le sorprendió mucho. En Estados Unidos, cenar a las 6 de la tarde es lo más normal, pero en España, la gente suele cenar mucho más tarde, casi a la hora en que ella ya se estaba preparando para dormir. Y eso no es todo, la siesta es algo que le ha fascinado. Aunque al principio le costó un poco adaptarse a esta costumbre, ahora no concibe su día sin un pequeño descanso después de comer.

Otra de las cosas que más le han llamado la atención es la forma en que los españoles cuidan su ropa. Ashton se quedó alucinada al ver cómo la gente tiende la ropa en balcones y tendederos para que se seque al sol. En Estados Unidos, es mucho más común usar secadoras, así que esta costumbre le parece muy ecológica y, además, ¡la ropa huele muchísimo mejor! Y por si fuera poco, Ashton también ha descubierto que los españoles adoran caminar. Ir a cualquier sitio andando es algo muy común. Esto, además de ser bueno para el medio ambiente, le ha permitido conocer rincones de Mallorca que nunca hubiera imaginado.

A pesar de todos estos cambios, Ashton asegura estar encantada con su nueva vida en Mallorca. «¡La vida aquí es mucho más relajada y me siento mucho más feliz!», confiesa en uno of sus vídeos. Y es que, tal y como ella misma dice, «la vida española promueve el bienestar físico y mental de formas que no esperaba».