Habla el mallorquín que triunfa en TikTok: «Me sorprende que tanta gente se indigne»

El mallorquín Joan Obrador todavía está procesando la popularidad que ha alcanzado un vídeo que grabó hace un par de meses en TikTok con dos compañeros de trabajo, uno catalán, Genis Cargol el otro valenciano, José Simó, en el que mostraban las diferencias léxicas existentes entre ellos. podía haber pasado desapercibido, pero de un día para otro, se ha terminado haciendo viral: «Me sorprende que tanta gente se indigne por grabar vídeos en el que reivindicamos nuestras diferencias. Y ya no le hablo de los que me critican a mí directamente, que me dicen que lo que hablo 'no es mallorquín. Pues me acabo de enterar ahora... y tengo 26 años», comenta con humor este joven.

Obrador tiene 26 años, es mallorquín y trabaja en una empresa radicada en Barcelona desde hace un par de años. No fue hasta que llegó a la Ciudad Condal cuando fue consciente de que los catalanoparlantes ponían caras de no entender nada de nada cuando hablaba mallorquín: «Piensas, me voy a Barcelona, no hará falta cambiar de lengua, pero no. Todavía recuerdo esas caras de no entender una palabra de lo que decía», explica Joan, que ha grabado varios vídeos similares con sus dos amigos y compañeros de trabajo en sus ratos de asueto en el trabajo. «¿Si no reímos nosotros comparando palabras, cómo no lo va a hacer el resto de la gente?», decían. Acertaron de pleno. Captura del vídeo viral: José Simó, valenciano; Genís Cargol, catalán; y Joan Obrador, mallorquín. Noticias relacionadas Un mallorquín, un valenciano y un catalán triunfan en TikTok comparando palabras entre sus territorios El vídeo en el que comparan diferentes palabras en catalán, valenciano y mallorquín ha logrado ya más de 57.000 likes y ha generado casi 1.000 comentarios en Tiktok, y subiendo. ¿Por qué? Ni Joan, ni José, ni Genís se explican cómo un vídeo grabado en su tiempo libre ha podido causar tanto revuelo, pero no es de extrañar. Las respuestas del mallorquín dejan completamente anonadados a sus compañeros, que parecen no terminar de creerse que en Mallorca se diga de forma tan diferente vocablos tan comunes para todos. Cuando Joan les señala que 'estornudo' en las Islas se conoce como 'atxem', las caras del valenciano y del catalán son un 'auténtico poema'. «A veces se piensan que les estoy vacilando», apostilla el mallorquín, que finaliza asegurando que si este vídeo ha funcionado, es el momento de descubrir nuevas palabras en nuestra lengua para todo el mundo que quiera volver a vernos».