El yate estrellado en s'Espalmador, convertido en atracción turística.

Una embarcación, llamada ‘Sophia’, colisionó el pasado sábado contra s’Espalmador, en pleno Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera. Ahora, el yate se ha convertido en una nueva atracción turística. Numerosos bañistas han acudido este martes para explorar el barco siniestrado y tomar el sol sobre su cubierta inclinada.

Agentes de la Conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural procedieron a precintar la embarcación este martes por la mañana, según confirmaron a Periódico de Ibiza y Formentera. Asimismo, una empresa contratada por el propietario del yate ha llevado a cabo la descontaminación del mismo, según detalló la misma conselleria a este rotativo. Sin embargo, queda por ver el impacto que haya provocado el accidente tanto en las dunas de s’Espalmador como en el medio marino. La Conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural explica que, en un primer momento, parece que el mar no se ha visto afectado, si bien no se podrán evaluar los daños hasta que se retire el navío y los agentes de medioambiente no realicen un estudio.

Cabe recordar que el Consell de Formentera dio un plazo de 48 horas a la propiedad del barco para proceder a su descontaminación, algo que ha cumplido. Además, en un plazo máximo de 72 horas (es decir, tres días), debían presentar un plan de reflotamiento y retirada de la embarcación, algo que, por el momento, no se ha producido. Precisamente, este miércoles se cumplen los tres días máximos para presentar el plan de reflotamiento y retirada.