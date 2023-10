El cielo encapotado y la amenaza de lluvias empujó este pasado lunes a miles de turistas a cambiar las playas por el centro de Palma. Y es que, como ya es costumbre, cuando todavía no ha acabado la temporada y el tiempo se estropea, los turistas optan por visitar la ciudad, todos con un objetivo común: llegar a la Catedral de Mallorca. Aunque los locales son conscientes de ellos y, por ello, evitan el centro en días así, a los foráneos todavía les sorprende. Es el caso de la influencer, Marta Damars, quien ha denunciado en su cuenta de Instagram la masificación turística de Palma.

«Ayer bajamos al centro de Palma, un lunes por la mañana en temporada baja. No se podía caminar literalmente, nos agobiamos muchísimo con tres niños. No me esperaba eso. Parecía Málaga en un Lunes de Semana Santa. Me pareció el centro de Madrid o Barcelona en un lunes en otra punta, no entendí nada...», explica la influencer en la red social. Y añade, en referencia a la calle Sant Miquel: «esto es una de las zonas en las que menos gente había, llegamos hasta la Catedral y nos dimos la vuelta para poder llegar a otro lugar con menos gente».

«Me hubiese gustado disfrutar del día pero fue imposible con tanta gente», concluye con unas vistas de la Seu desde el Parc de la Mar. Aún así, Damars ha asegurado que ha disfrutado del viaje en familia recorriendo otras zonas de Mallorca, como puede ser el faro de Formentor, las Coves del Drach, Cala Mesquida y Cala Bona. Además de los paisajes, tal y como han mostrado en su Instagram, también disfrutaron de la gastronomía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de M A R T A * Málaga📍 (@martadamars)

Más allá de la mala experiencia en Palma, la influencer también pudo revivir algunos de los momentos de su infancia al visitar la barriada palmesana de Can Pastilla, en la que vivió con sus padres y su hermano cuando era pequeña. Incluso también visitó el Castillo de Bellver donde replicó una imagen suya cuando era pequeña con una de su hija mayor en la actualidad con el mismo paisaje y el mismo encuadre. Sin duda, una divertida fotografía de madre e hija en uno los lugares más icónicos de la Isla.