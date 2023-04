La realidad a veces es muy diferente a lo que uno se puede imaginar. Eso es lo que la ha pasado a una tiktoker española cuando ha visitado el paseo de la fama en Los Ángeles. Esta joven muestra en su cuenta en redes sociales la realidad de pasear por el archiconocido paseo de la fama de Hollywood. «La calle de la fama te la pintan como una calle superfamosa, llena de turistas...pero la puta realidad es esta», dice indignada en su vídeo.

En este momento, la tiktoker Aitana Soriano muestra las calles llenas de suciedad y también se pueden ver unas tiendas de campaña instaladas en la calle. «Es exagerado la gente con drogas que hay. Se acaban de meter droga en nuestra cara, estamos intentando irnos», asegura. El vídeo sigue con la joven intentando encontrar la estrella de Elvis «estoy súper triste porque llevo una hora y media buscando la estrella de Elvis sin parar y no la encuentro».

La tiktoker explica que incluso se ha bajado una aplicación del móvil para buscar las estrellas de los famosos que más te interesan. «Estoy desesperada porque no la encuentro y nos tenemos que ir ya, me voy a quedar sin verla», asegura. Además, también muestra a sus seguidores la indignación por que Taylor Swift no tenga una estrella en el paseo de la fama.

Los comentarios de otros usuarios en el vídeo corroboran el testimonio de la influencer. Hay algunos que incluso afirman que no volverán o que se le han quitado las ganas de viajar hasta allí después de ver la otra cara que muestra la joven en las redes sociales.