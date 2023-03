Ana Obregón no ha adoptado a una niña.

La Obregón ha pagado a dos mujeres.

Una para que done un óvulo, y la otra para que lo geste.

La Obregón no tenía ninguna necesidad de salir en silla de ruedas puesto que ella no ha parido.

Cuando ella tenga 80 años su "hija" tendrá 12.