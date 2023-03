Laura Escanes se ha visto obligada a tomar medidas contra los 'haters'. La influencer ha compartido este jueves por la mañana varios pantallazos de los mensajes que recibe por parte de un acosador y, horas más tarde, ha anunciado que lo ha denunciado a la policía. La ex de Risto Mejide ha recibido en reiteradas ocasiones gravísimas amenazas y comentarios despectivos a través de redes sociales.

«Hija de la gran puta. Ya que no te tomas el tiempo de leer mis mensajes, imbécil. Desgraciada. Mira, ¿sabes qué? Que has buscado la fama en Risto Mejide y te has aprovechado de Risto, hija de puta. Me cago en tus muertos, cabrona de mierda. Y es que tú eres una mala persona y una hija de puta. Niñata de mierda. que solo sirves para follar con personajes públicos. Hija de la gran puta. Pero qué coño. Tú te has hecho famosa a consta de ser la mujer de Risto Mejide y de perseguirlo. Le has hecho mucho daño hija de puta. Me cago en tus putos hijos, tipeja de mierda. O desaparecer de Instagram o te hago desaparecer yo con una denuncia zorra», le ha escritor el acosador en mensajes directos de Instagram.

Pero la cosa no queda ahí. Este seguidor también ha comentado una foto que compartía Escanes sobre sus momentos en 'El Desafío', programa del que es finalista. Esto es lo que le ha llevado a la 'influencer' a tomar medidas legales para evitar cualquier susto y ha denunciado ante la policía. Ella ha estallado de manera pública para que todos sus seguidores sepan por lo que tiene que pasar cada día: «Asco. Miedo que sigan pasando estas cosas. Qué asco y qué impotencia».

«Me hubiera gustado que este no fuese mi plan... pero ya está puesta la denuncia porque tranquila no me quedaba. Gracias por los mensajes», ha escrito en sus storys de Instagram tras de recibir infinidad de mensajes apoyándola y aconsejándola que se vaya a la policía para poner una denuncia. Por el momento no ha contado nada más de los sucedido.