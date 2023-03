Las redes sociales se han indignado con la historia de una joven de Alicante. Una chica ha contado su experiencia en un hilo de Twitter en el que explica que ha recibido con incredulidad una factura de 211 euros por el rescate de los bomberos cuando intentó suicidarse, hace un año, lo que le ha hecho revivir la mala experiencia sufrida. «Me llega una carta de Hacienda, me piden 211 euros por 'rescate de persona' tras un intento de suicidio donde no fui yo quien avisó a servicios de emergencia», ha explicado en las redes sociales.

Al parecer, una persona del entorno de la joven dio la voz de alerta al ver un mensaje suyo que parecía una despedida. Junto a este mensaje, incluye una foto de la factura en cuestión, donde viene el detalle de este servicio, con la dotación de medios humanos y materiales destinados a esta emergencia.

En el hilo explica que ese mismo día «llorando les verbalicé mi situación económica, y me decían que aquello no tenía importancia». «Ser pobre les parece que no tiene nada que ver con desear morir y con empobrecerse aún más por tal cosa», ha asegurado. También cuenta que tiene «un mes para pagar esto o comenzarán a contar los intereses de demora, pero el bono joven que solicité en junio 2022 sigue sin cobrarse ni responder [los] recursos y aquí no pasa nada». «Pagamos las obreras con nuestros cuerpos», ha añadido.

seguid promocionando el 112 que a quienes sufrimos «solo» nos cuesta el encierro, la medicalización, la violencia y a pagar.



Stop being poor supongo? — nis (@nnistopia) March 14, 2023

recuerdo como ese día llorando les verbalicé mi situación económica y me decían que aquello no tenía importancia!!!



ser pobre les parece que no tiene nada que ver con desear morir y con empobrecerse aún más por tal cosa — nis (@nnistopia) March 14, 2023

he hablado con concejalía de Hacienda y me indican que he de encontrar en la ordenanza municipal, de forma explícita, que mi caso (atención por riesgo de la propia vida) sea exento de tasas de bomberos o de lo contrario: pagar.



Yo no lo encuentro. https://t.co/uYJa7PQxEx — nis (@nnistopia) March 14, 2023

recalcar que los planes de «salud mental» propuestos por el Estado nunca serán garantía de nada, sino sinónimo de sus propias impotencias.



gracias a todas las personas que han mostrado su apoyo y solidaridad conmigo y han hecho que esto se difunda ♥️! — nis (@nnistopia) March 14, 2023

El Ayuntamiento de Alicante ya ha anunciado que revisará el expediente del cobro de la tasa de Bomberos por la intervención en este intento de suicidio y declarará exento el pago de este servicio por tratarse del salvamento de una vida ya que «no todos los casos son iguales».

Tras conocer la noticia, algunos internautas han mostrado su estupor y solidaridad con la afectada por esta inusual experiencia: «Gracias a todas las personas que han mostrado su apoyo y solidaridad conmigo y han hecho que esto se difunda», ha reaccionado la reacción de esta joven.