Los nuevos Samsung Galaxy S25 prometen ir un paso más allá en las experiencias de IA a través del móvil

Samsung ha presentado este miércoles sus nuevos teléfonos móviles Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ y Galaxy S25, con los que busca dar un paso más allá en las experiencias de Inteligencia Artificial (IA) de sus usuarios, prometiéndoles tener «un verdadero asistente de IA» en su bolsillo, capaz de interpretar texto, voz, imágenes y vídeos para lograr interacciones más naturales con esta nueva tecnología, exprimiendo todo el potencial de los 'smartphones' de la marca.

"La serie Galaxy S25 abre la puerta a un verdadero sistema operativo de IA y a un cambio fundamental no sólo en cómo usamos la tecnología, sino en cómo vivimos nuestras vidas", ha señalado TM Roh, presidente y director de Mobile eXperience en Samsung Electronics, en un evento celebrado en San Francisco (Estados Unidos). La marca coreana integra en los nuevos dispositivos de la familia Galaxy S25 agentes de IA con capacidades multimodales y el sistema operativo One UI 7.

El móvil aprende de las preferencias de los usuarios y los patrones de consumo para ofrecer nuevas experiencias personalizadas, como es el caso de las sugerencias diarias con 'Now Brief', que ofrece información relevante en cada momento y al que se puede acceder a través del 'widget' 'Now Bar' en la pantalla de bloqueo.

Varias acciones con solo una orden por voz

La serie Galaxy S25 también ha trabajado en un avance en la comprensión del lenguaje natural, con la promesa de integrar todos los avances de IA -tanto propios como de Google- y poder activar estas herramientas a través de los asistentes de voz. Basta con mantener pulsado el botón lateral del dispositivo para activar Gemini y el usuario podrá -por ejemplo- buscar el calendario de la temporada de su equipo deportivo favorito y, en un mismo comando de voz, añadirlo a su calendario Samsung.

También permite realizar preguntas para encontrar fácilmente una foto concreta en la Galería o para ajustar el tamaño de las fuentes de la pantalla en Ajustes. Estos terminales se aprovechan también de las actualizaciones de 'Rodea para buscar' de Google, que ahora reconoce rápidamente números de teléfono, correos electrónicos y URLs en la pantalla, permitiendo llamar, enviar un correo electrónico o visitar un sitio web con un solo toque. Se espera que esta interacción pueda llegar a aplicaciones de terceros, como Spotify o WhatsApp, pero habrá que esperar a que se confirme.

De esta forma, los últimos 'smartphones' insignia de Samsung llevan las capacidades de Galaxy AI al siguiente nivel con un potente procesamiento de IA en el dispositivo, a la vez que elevan la calidad de las fotografías con el ProVisual Engine de nueva generación y ofrecen un rendimiento excepcional impulsado por la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy.

Samsung galaxy s25 ultra, el rival a batir

De entre los nuevos miembros de la familia, el Galaxy S25 Ultra es el rival a batir por la competencia. Este terminal 'tope de gama' de la empresa surcoreana incorpora un nuevo sensor de cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles, una mejora significativa respecto a los 12 megapíxeles anteriores. Esta lente será también la responsable del modo 'macro', permitiendo multiplicar por cuatro el nivel de detalle en este tipo de instantáneas.

Además, todos los terminales Galaxy S25 montan el nuevo Qualcomm Snapdragon 8 Elite, personalizado para esta serie de dispositivos, que ofrece un aumento del rendimiento del 40% en NPU, del 37% en CPU y del 30% en GPU, en comparación con la versión anterior, a lo que se suma una cámara de vapor un 40% más grande y un material de interfaz térmica (TIM) adaptado, que promete una mejora del 20% en la eficiencia térmica del dispositivo.

En lo que respecta a la grabación de vídeo, las novedades más interesantes llegan por la parte del 'software'. Llama especialmente la atención la nueva herramienta 'Borrador de audio', que simplifica la eliminación de ruidos no deseados en los vídeos. Aislando categorías de sonidos -como voces, multitudes, viento, música, naturaleza y ruido de fondo-, el usuario podrá controlar qué atenuar o eliminar por completo de una manera muy sencilla e intuitiva.

Por otra parte, se aprecian novedades en el diseño del modelo Ultra, con un cuerpo más fino y esquinas redondeadas para lograr un peso más liviano (218 gramos) y un mejor agarre. Asimismo, añade un extra de protección ante golpes al incorporar titanio reforzado y el nuevo Corning Gorilla Armor 2. Otros aspectos, como la batería o la cámara frontal, mantienen las mismas características que los modelos previos, tanto en el Ultra como en el Galaxy S25+ y Galaxy S25, que repiten también módulo de cámaras.

Criptografía postcuántica

Samsung ha comunicado que los nuevos Galaxy S25 también introducen la criptografía postcuántica, salvaguardando los datos personales contra las amenazas emergentes que podrían aumentar a medida que evoluciona la computación cuántica. La privacidad -a través de la plataforma Knox- siempre ha sido un aspecto clave en los dispositivos de Samsung, que sube ahora la apuesta en la era de la IA.

De igual manera, Samsung explica que todos los datos personalizados que se recogen para mejorar la experiencia de los usuarios -como preferencias o patrones de uso en las diferentes aplicaciones- se mantienen privados, con la clave de cifrado almacenada de forma segura en Knox Vault.