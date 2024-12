YouTube facilita su herramienta de doblaje automático en los vídeos centrados en el conocimiento y la información

YouTube ha facilitado el uso de su herramienta impulsada por Inteligencia Artificial (IA) que realiza el doblaje a otros idiomas en vídeos con contenidos sobre conocimiento e información, para que sean más accesible.

La firma tecnológica busca eliminar la barrera del idioma entre los creadores de contenido y los espectadores en todo el mundo. Y una forma de hacerlo es con la herramienta de doblaje impulsada por IA que presentó el año pasado en el marco de VidCon.

La herramienta genera un doblaje automático a otros idiomas, que el creador puede revisar para aprobar su publicación. Por el momento, está disponible desde inglés a español, portugués, francés, alemán, italiano, hindi, indonesio y japonés; y desde otros idiomas al inglés.

Youte ya ha implementado esta herramienta de doblaje automático en el Programa de socios de YouTube para los canales con contenidos centrados en el conocimiento y la información, aunque planea extenderlo a otros contenidos «pronto».

La compañía ha matizado que "esta tecnología es bastante nueva y no siempre será perfecta". Por ello, ya ha confirmado que están trabajando «para que sea lo más precisa posible, pero puede haber ocasiones en que la traducción no sea del todo correcta o la voz doblada no represente con precisión al hablante original», como recoge en el blog oficial de YouTube.

Actualmente, trabaja para que los doblajes sean «más precisos, expresivos y naturales», algo que esperan conseguir de la mano de otras herramienta 'Expression Speech', que ayudará a "emular el tono, la emoción e incluso el ambiente del creador".