Google ha comenzado a implementar su herramienta impulsada por Inteligencia Artificial (IA) Google Vids en diferentes niveles de Workspace, por lo llegará gradualmente a miembros de Business Standard y Enterprise Essentials, entre otros.

Google Vids, presentada en abril de este año, permite a las empresas y a los usuarios crear vídeos con una duración máxima de 10 minutos a partir de plantillas de forma colaborativa y sencilla, esto es, tal y como se generan las presentaciones o los documentos. Para ello, emplea Gemini de Google.

En el caso de utilizar las plantillas, ofrece la posibilidad de elegir entre temas concretos para generar los vídeos. Asimismo, permite añadir contenido a las escenas, incluidas imágenes, 'stickers', música o efectos de audio.

La IA, por su parte, puede locutar el guion narrativo generado con diferentes voces y, una vez se haya creado el vídeo, se puede descargar como un archivo MP4 o compartirlo con un enlace para reproducirlo en otros dispositivos.

La compañía comenzó a probar esta aplicación este verano, cuando la integró en Worspace Labs, ampliando así el catálogo de servicios de su plataforma enfocada a organizaciones y al ámbito laboral.

Google ha empezado ahora ha desplegar esta herramienta en Workspace, de forma que llegará a sus diferentes niveles -Business Standard y Plus, Enterprise Standard y Plus, Essentials, Enterprise Essentials y Enterprise Essential Plus y Education Plus-, tal y como ha avanzado 9to5Google.

Este portal ha señalado que algunas funciones impulsadas por IA de Google Vids, como 'Ayúdame a crear', la opción de generar voz en off, la de eliminar fondos de imágenes o el 'teleprompter' de lectura serán gratuitas hasta el 31 de diciembre de 2025. En 2026, Google podría imponer límites de uso, previa notificación antes de que cualquier cambio entre en vigor.