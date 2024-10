Los nuevos jugadores de World of Warcraft son inmortales por un fallo que Blizzard ya intenta solucionar

Los nuevos jugadores de World of Warcraft (WoW) son inmortales debido a un fallo que ha aparecido tras la convertir Dragonflight en la nueva zona de nivelación y querer ofrecer a los más novatos una pequeña ventaja para adaptarse al juego.

Blizzard lanzó a finales de agosto la expansión The War Within, el primer capítulo de la saga del alma-mundo, que lleva a los jugadores por mundos subterráneos llenos de peligros, hasta lo más profundo del imperio nerubiano, donde se encuentran la Presagista del Vacío y sus fuerzas arácnidas listas para atacar Azeroth.

Esta expansión llegó también con un cambio para el juego, ya que Dragonflight se ha convertido en el escenario para que los nuevos jugadores se sumerjan en el universo de WoW y aumenten de nivel antes de afrontar desafíos más importantes.

Sin embargo, este cambio ha introducido una particularidad que beneficia a muchos jugadores: no pueden morir. Se trata de un fallo, como ha confirmado el director de Juego, Ion Hazzikostas, a Windows Central.

«En The War Within, agregamos un conjunto de mejoras de zona con la temática de los diferentes vuelos de dragón, que solo se aplican si eres un jugador nuevo en tu primera partida (es decir, no has desbloqueado Chromie Time, nunca tuviste un personaje de nivel máximo, etc.). Una de estas mejoras es una 'muerte tramposa' que debería salvarte de una muerte cada cierto tiempo. Desafortunadamente, hay un error con esa mejora y el tiempo de recuperación no está funcionando», ha detallado Hazzikostas.

El directivo también ha confirmado que Blizzard ya está solucionando este error y que debería resolverse en los próximos días.