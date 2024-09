MIX Flip es el primer plegable de Xiaomi que llega a España y cuesta 1.299 euros

Xiaomi ha anunciado este jueves la llegada a España del Xiaomi MIX Flip, en primer 'smartphone' plegable de la marca que comercializa en el país y que se pondrá a la venta este mismo jueves por 1.299 euros. La llegada del Xiaomi MIX Fold 4 al mercado español, por su parte, tendrá que esperar.

Coincidiendo con el lanzamiento de su última serie de teléfonos inteligentes, Xiaomi 14T Series, el fabricante ha confirmado que el Xiaomi MIX Flip, presentado el pasado mes de julio en China, llegará a España, con el objetivo de comprobar el interés que despierta este tipo de dispositivos despiertan en el mercado occidental.

Este plegable compacto cuenta con una pantalla exterior denominada 'All Around Liquid' de 4 pulgadas con un diseño de cuatro curvas, que es completamente funcional, lo que significa que no hace falta abrir el dispositivo para usarlo. Es compatible con más de 200 aplicaciones y también se integra con el ecosistema de Xiaomi 'Human x Car x Home'.

Esta pantalla exterior ofrece una resolución de 1,5K, una tasa de refresco de 120Hz y alcanza un pico de 3.000 nits para poder usarse bajo la luz del sol. También dispone de soporte HDR y protección ocular, además de contar con el apoyo del sistema operativo HyperOS, lo que le permite un manejo muy completo sin necesidad de abrir el dispositivo.

Procesador y cámara a la altura de un 'tope de gama'

En lo que respecta al rendimiento, MIX Flip está equipado con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 y un sistema de enfriamiento 3D con una cámara de vapor con un área de 3500mm cuadrados con un diseño de 'escalera' que conduce el calor uniformemente a través del grafito de doble capa sobre la bisagra, evitando su acumulación.

Asimismo, MIX Flip monta una batería con 4.780mAh de capacidad y un sistema de gestión de misma, bautizado como Xiaomi Surge, que controla el proceso de carga y descarga, extendiendo la vida útil de este componente, prometiendo mantener al menos el 80% de su capacidad después de 1600 ciclos.

Otro de los aspectos que preocupa a los consumidores de móviles plegables es la parte mecánica. Xiaomi MIX Flip cuenta con un mecanismo interno de la bisagra de enlace dual compacto utiliza materiales de alta resistencia y resistencia al desgaste, que garantiza una vida útil de plegado y desplegado de hasta 500.000 usos.

Por último, a nivel de cámaras, este dispositivo está equipado con las lentes Summilux de próxima generación desarrolladas por Xiaomi en colaboración con Leica. La cámara principal, de 50 MP y apertura de diafragma f/1,7 utiliza el sensor de alto rango dinámico Light Fusion 800. También cuenta con un teleobjetivo flotante de 50MP y una lente interior de 32 MP.