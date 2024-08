Valve ha confirmado que permitirá que otras compañías y plataformas de videojuegos utilicen el sistema operativo que impulsa su consola Steam Deck, SteamOS, como la que fabrica Asus ROG Ally y otros PC.

Steam OS es un SO basado en Linux cuya base parte de Debian 8 y que, hasta ahora, es exclusivo de Steam, de manera que no se podía utilizar en equipos desarrollados por otras marcas. Asus, MSI y Lenovo, entre otras, utilizan el sistema operativo de Microsoft, Windows 11.

En los últimos meses, Valve ha reconocido que quería trabajar con otros fabricantes para ofrecerles una alternativa basada en SteamOS, tal y como recuerda The Verge. Esto, de hecho, se advirtió en las últimas notas de lanzamiento del SO, en las que se indicaba la "compatibilidad para teclas ROG Ally adicionales".

Ahora, el diseñador de Valve, Lawrence Yang, ha confirmado a este medio que el sistema operativo en el que se basa la consola Steam Deck también se podrá llevar a otras consolas. Entre ellas, la mencionada, fabricada por Asus.

Yang también ha indicado que el equipo de Valve "sigue trabajando para añadir compatibilidad con dispositivos portátiles adicionales en SteamOS", aunque no ha especificado cuáles.

No obstante, The Verge recuerda que esto es solo una alternativa para plataformas más allá de Steam Deck y que no significa que Asus vaya a vender su plataforma con el sistema operativo de esta otra compañía.

La firma tecnológica taiwanesa ha indicado a este medio que, entre las razones por los que incorpora Windows en su consola, una de las principales es que Microsoft tiene equipos de validación dedicados que garantizan que su sistema operativo funcione en muchas configuraciones de 'hardware' y procesadores diferentes.

En cualquier caso, Yang ha adelantado que la firma está «haciendo progresos constantes» y que la que sería su nueva versión de SteamOS «aún no está lista» para su lanzamiento.