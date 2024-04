Atari recupera Infogrames, sello con el que adquiere Totally Reliable Delivery Service

Atari ha anunciado el regreso del sello de videojuegos Infogrames, que estuvo activo hasta principios de los años 2000 y que ahora se centrará en la adquisición de nuevos y antiguos juegos con un enfoque dirigido a la preservación.

Infogrames fue una marca de videojuegos que estuvo operativa entre mediados de los años 1980 y mediados de 2000, originaria de Francia y que se reconocía por el armadillo de su logotipo. Sus títulos, principalmente de PC, incluyeron licencias de cómics como Spirou, Lucky Luke y Tintín, si bien uno de los más populares de su catálogo fue Alone in the Dark.

A partir de la década de 1990 realizó distintas adquisiciones con el objetivo de convertirse en el principal editor de Europa, entre los que se encuentran Ocean International, GT Interactive y Hasbro Interactive, y en a principios de los 2000 reorganizó sus filiales y estudios, que acabó renombrando bajo la marca Atari.

Atari ahora ha decidido revivir una marca que ?se ganó una reputación como editor y desarrollador de juegos asombrosos y eclécticos?, como ha expresado el presidente y director ejecutivo Wade Rosen.

Este nuevo sello se dedicará a "adquirir propiedad intelectual y publicar juegos, de múltiples géneros, que queden fuera de la cartera principal de propiedad intelectual asociada con la marca Atari" y, con el tiempo, "incluir algunos de los títulos heredados publicados por primera vez por Infogrames", como explican en una nota de prensa, en la que señalan si enfoque basado en la preservación de los juegos.

En este marco, Infogrames ha anunciado la adquisición de los juegos, marcas comerciales y propiedades subyacentes del multijugador basado en la entrega de paquetes Totally Reliable Delivery Service, de tinyBuild.