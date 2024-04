Meta ha implementado nuevas funciones para facilitar el envío de fotografías en Messenger, con opciones que permiten enviar imágenes en HD, crear álbumes compartidos con otros usuarios en los chats y compartir archivos más grandes de hasta 100MB.

La red social de mensajería de Meta continúa implementando novedades de cara a enriquecer la experiencia en la 'app', en este caso, a la hora de enviar archivos en los chats, de manera que los usuarios puedan «mejorar aún más sus conversaciones y conexiones», por ejemplo, enviando fotos más claras y nítidas en alta definición.

En este sentido, Meta ha anunciado que, ahora, los usuarios podrán comenzar a enviar fotografías con calidad HD a través de los chats de Messenger, de manera similar a otro de los servicios de mensajería de Meta, WhatsApp. Igualmente, la nueva función también permite seleccionar fotos adicionales para enviar varias imágenes en HD al mismo tiempo.

Tal y como ha explicado la tecnológica en un comunicado en su web, para enviar fotos en HD, bastará con seleccionar la imagen que desean enviar y, tras ello, activar la opción HD situada en la esquina superior derecha de la pantalla.

Otra de las novedades que ha anunciado la compañía es la capacidad para crear álbumes de fotos compartidos con otros contactos y amigos. Actualmente, cuando los usuarios comparten fotografías en Messenger, estas quedan almacenadas en el chat de forma desordenada, según el transcurso de la conversación.

Sin embargo, con los álbumes compartidos, Meta pretende facilitar que los usuarios puedan organizar los recuerdos y momentos compartidos a través de los chats y grupos de la 'app'. Así, tal y como ha ejemplificado la plataforma, los usuarios pueden crear álbumes de fotos y vídeos, ya sea para recordar el cumpleaños de un familiar o los momentos capturados en un viaje de amigos.

Según ha detallado la tecnológica, para crear un álbum en un chat, se deberán seleccionar las imágenes y vídeos que se deseen introducir y pinchar en la opción 'Crear álbum'. Siguiendo esta línea, para agregar fotos a un álbum ya existente, bastará con pulsar en la función 'Agregar al álbum' y, tras ello, seleccionar el álbum correspondiente. Además, los usuarios pueden configurar un nombre específico para cada álbum compartido.

La compañía también ha matizado que, una vez se ha creado el álbum compartido, todos los participantes del chat pueden ver, agregar, eliminar y descargar las imágenes y vídeos almacenadas. Asimismo, todos los álbumes creados en dicha conversación se podrán encontrar en la pestaña de 'Medios' del chat.

Por otra parte, los usuarios de Messenger también pueden comenzar a enviar archivos más grandes en sus conversaciones, concretamente, con un tamaño de hasta 100MB. En este caso, se admiten todos los formatos principales, ya sea Word, PDF o Excel, entre otros.

Finalmente, Meta ha añadido una nueva opción para agregar nuevos contactos a través de códigos QR. Con esta herramienta, los usuarios no tendrán que escribir el nombre o el número de teléfono de otros usuarios para comenzar a chatear, si no que podrán agregar a otras personas escaneando directamente el código QR de Messenger del nuevo usuario en cuestión.

De la misma forma, en caso de no encontrarse en el mismo lugar para poder escanear el código QR, los usuarios no tendrán que compartir sus datos personales, si no que podrán compartir su código QR directamente a través de un enlace. Se puede acceder al código QR desde el menú de Configuración de Messenger.

Con todo ello, Meta ha comenzado a implementar estas nuevas funciones para todos los usuarios en Messenger, aunque la opción de crear álbumes compartidos llegará durante «las próximas semanas».