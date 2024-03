Xbox Cloud Gaming ya prueba el soporte para jugar a Sea of Thieves, Fornite o Doom 64 con el ratón y el teclado

Xbox Cloud Gaming ha comenzado a ofrecer soporte para el ratón y el teclado en versión de vista previa en PC, de manera que los usuarios puedan utilizarlos para jugar a títulos como Fornite, Doom 64 o Sea of Thieves a través del servicio en la nube de Xbox en los navegadores Edge y Chrome y la aplicación de Xbox en PC con Windows.

Actualmente, los usuarios que juegan a los títulos disponibles en el catálogo de Xbox Cloud Gaming en PC deben conectar un mando de forma obligatoria para poder controlar el videojuego. Sin embargo, a la hora de jugar en el ordenador, algunos usuarios prefieren hacer uso del ratón y el teclado para ejecutar los controles.

En este sentido, de cara a facilitar que los jugadores puedan disfrutar de los títulos utilizando estos complementos para PC, Xbox señaló en marzo de 2022 que estaban trabajando en el desarrollo del soporte para ratón y teclado.

Ahora, dos años después, Xbox ha anunciado que ha incorporado la compatibilidad con el uso de ratón y teclado para jugar a algunos videojuegos de su catálogo de Xbox Cloud Gaming en PC. Una función disponible en navegadores compatibles, como son Edge y Chrome, y para la aplicación de Xbox en ordenadores Windows.

No obstante, por el momento se trata de un soporte en vista previa, disponible únicamente para los usuarios inscritos en PC Gaming Preview, tal y como ha detallado la compañía en un comunicado en su web sobre las notas de la versión de Xbox Insider: Alpha Skip-Ahead (2408.240321-2200).

De esta forma, los usuarios podrán utilizar de forma nativa el ratón y teclado a la hora de jugar desde un navegador o desde la aplicación de Xbox para Windows, en lugar de tener que conectar un mando.

Asimismo, esta opción, todavía en pruebas, se ha comenzado a implementar para un conjunto de títulos de entre los disponibles en Xbox Cloud Gaming. En concreto, ya disponen de soporte para teclado y ratón videojuegos como Fornite, ARK Survival Evolved, Sea of Thieves, Grounded, Halo Infinite, Atomic Heart, Sniper Elite 5, Deep Rock Galactic, High on Life, Zombie Army 4 Dead War, Gears Tactics, Pentiment, Doom 64 y Age of Empires 2.

Por otra parte, Xbox ha matizado que los usuarios que deseen probar esta función deberán habilitar las funciones de vista previa en su navegador. Asimismo, la transmisión del juego debe estar en modo de pantalla completa para poder utilizar el ratón, ya que, de no ser así, no se podrá «capturar el puntero».

La compañía también ha señalado que, inicialmente, es posible que algunos juegos muestren elementos de la interfaz de usuario del mando de forma predeterminada. Es decir, los juegos podrán mostrar información como 'presione 'A' para comenzar', aunque se vaya a utilizar un teclado y ratón para jugar. No obstante, bastará con comenzar a utilizar el ratón y el teclado, ya sea moviendo el cursor o presionando teclas, para que la interfaz de usuario se adapte a estos controles.