España registra un 13% menos de víctimas de 'stalkerware' en 2023 pero se mantiene como el 4º país europeo más afectado

España es el cuarto país europeo más afectado por el 'software' espía conocido como 'stalkerware', si bien registró el año pasado una disminución de las personas víctimas del 13 por ciento.

El 'stalkerware' es un tipo de programa espía que suele hacerse pasar por aplicaciones legítimas antirrobo o de control parental en 'smartphones', tabletas y ordenadores, pero que en realidad proporciona al agresor los medios para controlar la vida de la víctima, quien no ha consentido su instalación, y en ocasiones ni siquiera es consciente de que está presente en su dispositivo electrónico.

Casi 31.000 usuarios de móviles de todo el mundo fueron víctimas de este 'software' de vigilancia clandestino utilizado por los agresores para controlar a sus víctimas, como se revela en último informe Kaspersky sobre el 'Estado del Stalkerware en 2023'.

Los datos de la compañía revelan que 257 personas en España se vieron afectadas por el 'stalkerware', lo que supone un descenso interanual del 13 por ciento respecto a los 296 usuarios afectados en 2022.

A pesar de este descenso, España sigue situándose en la cuarta posición de los países más afectados en Europa, por detrás de Alemania (577), Francia (332) y Reino Unido (271). Grecia abandona el listado de los más afectado en comparación con 2021, pero entra en él Portugal (63), que ocupa el décimo puesto.

Acoso y violencia online

El 14 por ciento de los españoles reveló haber experimentado algún tipo de acoso 'online' por parte de alguien con quien salieron recientemente. Además, el 27 por ciento afirmó haber sido víctima de acoso o sospechar que lo estaba siendo.

Por otro lado, el 70 por ciento de los encuestados en España declaró que tenían acceso a los 'smartphones' de sus parejas. El 6 por ciento admitió haber instalado o establecido ajustes en el teléfono de su pareja, mientras que el 6 por ciento reconoció presionar a su pareja para que instale aplicaciones de vigilancia.

Sin embargo, la mayoría de los españoles encuestados (74%) desaprueba la idea de controlar a una pareja sin su conocimiento, lo que, según destacan desde Kaspersky, refleja un sentimiento generalizado en contra de dicho comportamiento.

En cuanto a las reacciones respecto a la supervisión consentida de las actividades 'online' de la pareja, el 69 por ciento de los españoles manifiesta su desaprobación, algo que pone de relieve la importancia del derecho a la intimidad.

Por el contrario, el 14 por ciento apoya la transparencia total en las relaciones y considera apropiado el control consentido, mientras que el 7 por ciento lo considera aceptable sólo cuando se llega a un acuerdo mutuo.

"Estos resultados ponen de manifiesto el difícil equilibrio entre la intimidad y la protección de la información personal", ha apuntado el experto en seguridad y privacidad de datos de Kaspersky David Emm. En esta línea, la directora del Proyecto Red de Seguridad de la Red Nacional para Acabar con la Violencia de Género (NNEDV), Erica Olsen, ha comentado que «este informe destaca tanto la prevalencia de las conductas de acoso perpetradas con tecnología como las percepciones relacionadas con la privacidad en las relaciones de pareja»

"El uso de stalkerware o de cualquier herramienta para vigilar a otra persona sin su consentimiento es una violación de la intimidad y una táctica habitual de abuso", ha señalado Olsen.

La compañía de ciberseguridad explica que el 'stalkerware' no es un problema técnico, sino la manifestación de un problema que requiere la actuación de todos los sectores de la sociedad. Y destaca el hecho de que en la mayoría de los países de todo el mundo, el uso de este 'software' no está prohibido, pero instalar una aplicación de este tipo en el teléfono de otra persona sin su consentimiento es ilegal y está penado. Sin embargo, el responsable será el autor, no el fabricante de la aplicación.

Para combatir este problema, Kaspersky trabaja con expertos y organizaciones relevantes en el campo de la violencia de género para compartir conocimientos y apoyar tanto a profesionales como a víctimas.

Asimismo, en 2019 fue la primera empresa de ciberseguridad en desarrollar una nueva alerta que llama la atención y notifica a los usuarios si se encuentra' stalkerware' en su dispositivo. Ese mismo año cofundó la 'Coalición contra el Stalkerware', un grupo de trabajo internacional contra el stalkerware y la violencia de género que reúne a empresas privadas de TI, ONG, instituciones de investigación y agentes de la ley que trabajan para combatir el acoso 'online' y ayudar a las víctimas de abuso.