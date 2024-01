El nuevo plan Ubisoft+ Premium permite acceso a videojuegos desde su día de lanzamiento y ofrece recompensas mensuales

Ubisoft ha anunciado que su planes de suscripción PC Access y Multi-Access de Ubisoft+ se han unificado bajo el nombre Ubisoft+ Premium, que ofrece videojuegos desde su lanzamiento, así como accesos anticipados y recompensas mensuales.

Ubisoft+ es un modelo de suscripción que ofrece a los usuarios la posibilidad de jugar en múltiples plataformas en 'streaming', como puede ser el ordenador a través de Ubisoft Connect o las consolas Xbox One y Series X/S.

La desarrolladora francesa ha anunciado ahora que las dos modalidades que coexistían en Ubisoft+ se van a unificar en Ubisoft+ Premium, un nuevo servicio de suscripción que ofrece juegos desde su primer día de lanzamiento, así como acceso anticipado a otros títulos, versiones «más selectas» y recompensas mensuales. En un futuro también añadirán el catálogo de Activision Blizzard.

Este formato, que se ofrece en Xbox, PC y Amazon Luna, permite a los usuarios jugar a más de cien juegos en PC con Ubisoft Connect, más descuentos y ofertas y juegos seleccionados de la nube con luna por una cuota mensual de 17,99 euros al mes.

Entre algunos de los videojuegos incluidos en este plan se encuentran Prince of Persia: The Lost Crown, Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Mirage o The Crew Motorfest.

Por otra parte, la firma ha anunciado también Ubisoft+ Classics, una suscripción que ofrece una selección de más de 50 juegos emblemáticos para PC con Ubisoft Connect, entre los que se encuentran Far Cry 6, Rainbow Six: Siege y Watch Dogs: Legion.

Este catálogo se irá ampliando con el tiempo y ya está disponible a través de Ubisoft Store para los miembros de PlayStation+ Extra y PlayStation+ Premium, por 7,99 euros al mes.