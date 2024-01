Ubisoft utilizó un programa de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés) para reproducir unas líneas de diálogo de uno de sus personajes no jugables (NPC) en la versión final en inglés de Prince of Persia: The Lost Crown, una acción que ha calificado de error y que solucionará próximamente con un parche.

Críticos de videojuegos que han tenido acceso previo a Prince of Persia: The Lost Crown, presentado en el Summer Game Fest 2023 y que llegará a nivel global en todas las plataformas el próximo 18 de enero, han descubierto un fallo relacionado con uno de los personaje no jugable, es decir, aquel controlado por la Inteligencia Artificial (IA) que los desarrolladores de un videojuego programan para que tengan un determinado comportamiento y personalidad, así como para que aporten algo al argumento. Se trata de Kalux, el espíritu de un árbol, que en el juego de Ubisoft tiene algunas líneas de diálogo son un sonido similar al de una IA o a un programa TTS, tal y como recoge el portal de videojuegos IGN. Texto a voz es una tecnología que permite a los humanos generar una voz sintética con un sonido natural empleando solo texto. De esta manera, ofrece la posibilidad de utilizar secuencias de caracteres (strings), palabras y oraciones arbitrarias en la voz de una persona El medio citado también ha señalado que al personaje en cuestión tampoco se le atribuye un actor de voz en los créditos del juego, a pesar de que en ellos sí aparece el resto de profesionales del doblaje mencionados con sus correspondientes papeles. Para conocer el motivo de esta situación IGN se puso en contacto con SIDE Global, el estudio de doblaje que se encargó junto a la desarrolladora francesa de este apartado del videojuego, que ha confirmado trabajó «con un talentoso elenco de actores profesionales» y que no contemplaba el empleo de la IA en este caso. «Como productora, no teníamos conocimiento de ningún otro plan de diseño de voz, TTS o de otro tipo, que Ubisoft tuviera para el juego», ha reconocido en un comunicado compartido por IGN. Por su parte, Ubisoft ha confirmado el error, reconociendo que durante el proceso de desarrollo de los videojuegos suele utilizar recursos como activos de posición o como la voz en off de texto a voz "hasta que se entrega el doblaje final". Asimismo, ha adelantado que este personaje cuenta con ocho líneas de diálogo en su versión en inglés y que no se implementaron correctamente en la versión final, por lo que procederá a cambiarlo y actualizarlo con un parche de actualización, que lanzará a finales de enero o a principios de febrero. De esta manera, este error se podría atribuir a un descuido de Ubisoft, que habría mantenido el diálogo generado por IA en lugar de contratar a un actor de voz para grabar en inglés las líneas de guión de Kalux.