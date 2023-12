Rockstar Games ha compartido el primer trailer del nuevo videojuego Grand Theft Auto VI (GTA VI), donde ha mostrado las primeras imágenes de esta entrega y ha anunciado que llegará a las consolas de PlayStation y Xbox en el año 2025.

La desarrolladora de videojuegos tenía planeado publicar el primer trailer del GTA VI este martes a las 15:00 horas (España peninsular), sin embargo, tras su filtración en redes sociales, la compañía ha decidido publicarlo antes de tiempo.

En este sentido, la editora de Rockstar Games, Take Two, ha anunciado que el nuevo Grand Theft Auto VI se lanzará para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X y S en el año 2025. Es decir, por el momento no se prevé su lanzamiento para PC.

Siguiendo esta línea, en el trailer se muestran las primeras imágenes de Vice City, en el estado de Leonida, la ciudad donde transcurrirá toda la acción del videojuego, que se basa en una representación de Miami (Florida, Estados Unidos).

Tal y como lo describe la desarrolladora en un comunicado en su web, se trata de una ciudad con calles «empapadas de neón», que ponen en valor "la evolución más grande e inmersiva de la serie Grand Theft Auto hasta el momento".

Asimismo, en el trailer también se presenta a una de las protagonistas, Lucía, una expresidiaria que vuelve a la ciudad, y a su pareja. Juntos, llevan a cabo desde atracos a gasolineras hasta persecuciones a alta velocidad, tiroteos y celebraciones de fiestas. Todo ello en un mundo abierto con aventuras que siguen el característico estilo de la saga GTA.

Rockstar Games ha lanzado el primer trailer coincidiendo con el 25 aniversario de su fundación, que se celebra este mes de diciembre. Desde entonces, la compañía ha publicado sagas populares como Red Dead, Max Payne, Midnight Club y Grand Theft Auto.

Entre ellas, la desarrolladora ha subrayado la entrega del videojuego Grand Theft Auto III en el año 2001, con la que se define como «pionera» en el género de mundo abierto. También ha puesto en valor los avances de la serie con los títulos Grand Theft: Vice City , Grand Theft Auto: San Andreas y Grand Theft Auto IV. Por su parte, la versión más reciente de la serie, Grand Theft Auto V, ha vendido más de 190 millones de unidades hasta la fecha.