Avy, Fábulas de la Noche, Facies Hermetica y Retrieval son algunos de los juegos nominados en más categorías de los premios iokool PlayStation Talents 2023, cuyos ganadores se darán a conocer el próximo 12 de diciembre, en una gala que premiará los proyectos más destacados desarrollados por estudios independientes españoles.

Sony Interactive Entretainment España (SIE España) adelantó en el mes de octubre los 25 finalistas de la décima edición de estos premios, con proyectos que optan a conseguir uno de los once galardones que se entregarán este año y que incluyen, como novedad, el de 'Mejor Juego de la Industria Española'.

Ahora, la compañía de videojuegos ha anunciado los proyectos nominados según las nueve categorías que engloban los premios, como son: Mejor Idea Original, Mejor Historia Original, Mejor Diseño de Juego, Juego con el Mejor Arte, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Idea para DualSense, Mejor Idea para PlayStaion VR 2, Mejor juego para la Prensa y Mención Especial Compromiso PlayStation.

Con respecto al año anterior, se ha eliminado la categoría 'Mejor Pitch de Juego', que ha sido reemplazada por la 'Mención Especial Compromiso PlayStation'. Igualmente, como novedad, en la edición de este año se incluirá la 'Mención Honorífica Industria Española', que reconocerá la trayectoria de los estudios españoles de videojuegos.

Tal y como ha detallado PlayStation en un comunicado, el jurado de los premios contará con profesionales y personalidades reconocidas del sector de los videojuegos, el arte, la música y la comunicación. En cuanto a la gala, tendrá lugar el 12 de diciembre a las 19 horas y se podrá seguir en directo a través del canal oficial de PlayStation España en Twitch.

En este marco, el videojuego Avy, Fábulas de la Noche, desarrollado por Gamespond, se ha coronado como el videojuego más nominado de esta edición. En concreto, aparece en cuatro de las nueve categorías: Mejor Historia Original, Juego con el Mejor Arte, Mejor juego para la Prensa y Mención Especial Compromiso PlayStation.

Siguiendo esta línea, el videojuego Facies Hermetica, de Red Mountain, queda en segundo lugar con tres nominaciones, a Mejor Diseño de Juego, Juego con el Mejor Arte y Mejor juego para la Prensa.

Otro videojuego que destaca es Retrieval, desarrollado por 333Studios, que también ha obtenido tres nominaciones, para Juego con el Mejor Arte, Mejor Idea para DualSense y Mejor juego para la Prensa. De hecho, los tres títulos mencionados compiten por obtener el galardón de Mejor juego para la Prensa.

Finalmente, otros de los proyectos más nominados son: Pestilence (Green Trouble Games) con dos nominaciones a Mejor Idea Original y Mejor juego para la Prensa; Breathing In Deep (Catacore Games) nominado a Mejor Idea para PlayStation VR 2 y Mejor Historia Original; Embers of the Evening (Praenaris) nominado a Mejor Historia Original y Mejor Idea para DualSense; y El Ladrón de Sonrisas (Trimeria Studio) con otras dos nominaciones a Mejor Banda Sonora Original y Mención Especial Compromiso PlayStation.

También están nominados IP-CAM, de PapayaPlay (Mejor idea original), LunarPunk, de Walking Octopus (Mejor idea original), The Light Who Falls, de Scarlett Studio (Mejor idea original), Nith Realms, de Raptor Studios (Mejor historia original), Facies Hermetica, de Red MountainFragments of Child, de Creek Games (Mejor diseño de juego), End Of Life, de Welding Crow (Mejor diseño de juego), Opus Magna, de Red Mountain (Mejor diseño de juego), Shadow Dimmer, de Occurrence Games (Mejor arte), Esdraz: The Thorne of Darkness, de Word Games (Mejor banda sonora original), Weefager, de Monodo (Mejor banda sonora original), XERME, de Acariño Games (Mejor banda sonora original), Bugs N' Guns, de Blinkshot (Mejor idea para DualSense), Jhonny's vs Clonnys, de Barrerira Arte y Diseño (Mejor idea para DualSense), Shuvani, de Raging Games (Mejor idea para DualSense), Aimtropolis, de Raccoon Game Studio (Mejor idea para PlayStation VR2), Shadows on the Walls, de Raccoon Game Studio (Mejor idea para PlayStation VR2).

Asimismo, están nominados a la Mención Especial Compromiso PlayStation Little Keepers, de Atabey Creations, y Puddies, de Iracoon Games.

Además de todo ello, durante la gala también se desvelarán los videojuegos nominados a la categoría Mejor Juego del Año y el ganador recibirá 10.000 euros para la financiación de su proyecto. Asimismo, el estudio premiado con este galardón podrá optar a recibir el apoyo de PlayStation España mediante acceso a kits de desarrollo y asesoramiento de profesionales del sector en materias de producción, marketing, negocio y desarrollo.

Igualmente, el estudio ganador dispondrá de ayuda para publicar el juego en todas las plataformas, con su correspondiente campaña de promoción en los canales de PlayStation España.

En la edición de este año, los premios contarán con iokool y con GAME, como patrocinadores principales. Además, también participarán siete de los centros universitarios, universidades de artes digitales y escuelas formativas de España, entre los que se encuentran Trazos, UNIVERSAE Instituto Superior de FP, Centro Universitario de Artes Digitales Voxel School, U-tad, The Core Entertainment Sciences School y la Universidad Internacional de la Rioja y UDIT, Universidad de Diseño y Tecnología.