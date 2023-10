Anuncian los finalistas de la 10ª edición de los premios iokool PlayStation Talents

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) ha anunciado los 25 finalistas de la décima edición de los premios iokool PlayStation Talents, que optan a conseguir uno de los once galardones que se entregarán este año, que incluyen como novedad el de 'Mejor Juego de la Industria Española'.

Un total de 25 proyectos candidatos de todo tipo de géneros pasan directamente a la final de los galardones anuales de SIE España, que se celebrará el próximo mes de diciembre, como han informado desde la compañía en una nota de prensa.

Se trata de Aimtropolis, de Raccoon Game Studio; Avy, Fábulas de la Noche, de Gamespond; Breathing In Deep, de Catacore Games; Bugs N' Guns, de Blinkshot; El Ladrón de Sonrisas, de Trimeria Studio; End Of Life, de Welding Crow; ESDRAZ: THE THRONE OF DARKNESS, de Word Games; Facies Hermetica, de Red Mountain; Fragments of Child, de Creek Games; IP-CAM, de PapayaPlay; JHONNY VS CLONNYS, de BARREIRA ARTE Y DISEÑO; Little Keepers, de Atabey Creations; LunarPunk, de Walking Octopus; Nith Realms, de Raptor Studios; Opus Magna, de Red Mountain; Pestilence, de Green Trouble Games; Project Umbra, de Praenaris; Puddies, de Iracoon Games; Retrieval, de 333Studios; Shadow Dimmer, de Occurrence Games; Shadows on the Walls, de Raccoon Game Studio; Shuvani, de Raging Games; The Light Who Falls, de Scarlett Studio; Weefager, de Monodo; y XERME, de Acariño Games.

Los premios se fallarán en diciembre en una gala especial para celebrar el décimo aniversario, que contará con iokool, el nuevo 'eCommerce' enfocado en la venta de consolas, videojuegos, accesorios y productos 'gaming', y GAME, empresa retail de videojuegos, como patrocinadores principales.

La gala contará con la colaboración de siete de los centros universitarios, universidades de artes digitales y escuelas formativas de España, entre los que se encuentran Trazos, escuela de artes digitales, UNIVERSAE Instituto Superior de FP, Centro Universitario de Artes Digitales Voxel School, U-tad, The Core Entertainment Sciences School, Universidad Internacional de la Rioja y UDIT, Universidad de Diseño y Tecnología.

Como novedad, este año se incluirá el premio a 'Mejor Juego de la Industria Española', que premiará al mejor título indie del panorama local, lo que eleva a once los galardones, entre los que se incluye también el de 'Mejor Juego Del Año', dotado con 10.000 euros. El jurado contará con profesionales y personalidades reconocidas del sector de los videojuegos, el arte, la música y la comunicación.

PlayStation Talents lleva más de diez años dando la oportunidad tanto a jóvenes desarrolladores a publicar sus primeros juegos como a estudios 'indies' consolidados a continuar publicando sus proyectos en el sector.

El programa ofrece apoyo en el desarrollo de videojuegos sin exclusividad de plataforma, así como en la promoción del videojuego en canales propios de PlayStation y externos, y supone una ayuda de gran valor para los estudios indies que estén desarrollando videojuegos.