Algunos altos cargos de YouTube consideran que los 'shorts' pueden suponer un riesgo para los vídeos en formato largo de la plataforma, que son su principal producto y el que más ingresos publicitarios genera, y que se está viendo superado en audiencia por los vídeos de formato corto similares a TikTok.

Los 'shorts' de YouTube, que son vídeos cortos grabados en formato vertical, reciben más de 2.000 millones de visitas de usuarios registrados en la 'app' al mes, tal y como detalló la plataforma a principios del mes de agosto.

En este sentido, ante el auge de usuarios que consumen 'shorts', algunos directivos de la plataforma de Google han trasladado su preocupación alegando que este tipo de contenido puede suponer un peligro que acabe eliminando los vídeos de formato largo tradicionales de YouTube y, por tanto, su principal producto.

Según declaraciones de fuentes familiarizadas con YouTube recogidas por Financial Times, en las últimas reuniones de estrategia de la plataforma se ha comenzado a debatir el riesgo que supone que, como consecuencia del aumento en la audiencia de 'shorts', se haya restado audiencia a los videos largos, que generan más ingresos publicitarios.

Por ello, algunos directivos han señalado que temen que los vídeos tradicionales estén «muriendo» y que los consumidores prefieran únicamente contenido en formato 'shorts'.

Este comportamiento en parte también se ve potenciado por otras redes sociales que disponen de este formato, como TikTok o Instagram con sus 'reels'. De hecho, una característica que los hace un tipo de contenido más común entre los usuarios es que, al tratarse de un mismo tipo de vídeo --corto y en formato vertical--, puede ser publicado en todas estas redes sociales simultáneamente.

Por otra parte, el personal de YouTube también ha señalado que, además de la disminución de audiencia, los creadores de contenido están publicando menos vídeos de formato largo. Esto se debe a que, según las fuentes, las marcas publicitarias favorecen más el contenido de formato corto.

En este sentido, el cambio de preferencia hacia los 'shorts' afecta a los ingresos publicitarios porque los vídeos largos permiten incluir más publicidad en una misma publicación. Igualmente, tal y como han explicado las fuentes relacionadas, los vídeos de formato largos consiguen una mayor cantidad de clics en los anuncios de sitios web de comercio electrónico.

No obstante, según Financial Times, YouTube ha señalado que el formato de 'shorts' fue «diseñado para complementar» y no para «competir con todos los demás formatos que usan los creadores».

Así, la compañía se ha referido a que los 'shorts' son un formato para enriquecer la plataforma, tal y como también lo son el audio o las retransmisiones en directo. Igualmente, ha destacado que están "muy satisfechos con su éxito inicial" y que «no se trata de un juego de suma cero».