Twitch ha estrenado las etiquetas de clasificación de contenido, un sistema que permite a los 'streamers' clasificar el tipo de contenido que ofrecen y aclarar su en sus reproducciones se incluyen apuestas, blasfemias o representaciones violentas.

La compañía ha comentado que, tras una serie de comentarios aportados por los 'streamers', ha considerado incluir etiquetas que den más información a los espectadores sobre lo que contienen los vídeos que publican los creadores de contenido de la plaaforma.

Esta medida, que fue anunciada en enero de este año con el cambio de su normativa sobre seguridad comunitaria en la plataforma, establece un sistema de clasificación de contenido con etiquetas específicas que «se pueden aplicar o eliminar en cualquier momento durante un stream», tal y como ha matizado en un comunicado.

Se trata de etiquetas que están reemplazando el aviso de contenido para adultos ya existente en la plataforma y que se deben usar cada vez que una retransmisión en directo incluya contenido explícito, para adultos, consumo de drogas, alcohol o consumo excesivo de tabaco, representaciones de contenido gráfico violento, blasfemias, expresiones vulgares o apuestas.

Twitch ha acalarado que esta actualización no modifica las directrices de la comunidad, sino que, «simplemente especifica que ciertos tipos de contenido, aunque estén permitidos en Twicth, deben etiquetarse».

Con ello, ha advertido que, si los 'streamers' no etiquetan «con precisión» sus 'streams' «se aplicará la etiqueta correcta» a su retransmisión y recibirán un correo electrónico en el que se les notifique la situación. Por tanto, no suspenderá las cuentas de aquellos que no hayan etiquetado los vídeos.

No osbtante, ha animado a los creadores de contenido a introducir alguna de estas etiquetas y que, si no se hace tras «múltiples advertencias», las etiquetas relevantes se aplicarán a nivel general en todos sus canales en cuestión de días o semanas.

twitch considera que con estos indicativos se peude proteger a los espectadores y a los anunciantes más jóvenes y que el hecho de poner etiquetas es una práctica que ofrece mayor transparencia e información sobre el uso de su servicio.

Estas etiquetas estçan disponibles en el apartado 'Editar información del 'stream', que acoge el Gestor de la retransmisión. Cuando el 'stream' concluye, las etiquetas que no se hayan publicado se transfieren automáticamente al siguiebnte contenido que publique, a no ser que el usuario las elimine de manera manual.