Instagram ha explicado cómo funciona sus sistema de recomendación y ha subrayado que cada pestaña de la aplicación -Feed, Historias, Explorar, Reels y Buscar- utiliza su propio algoritmo para personalizar la experiencia.

La red social ha compartido más detalles sobre este procedimiento con el objetivo de favorecer la transparencia en su funcionamiento y para que tanto los usuarios como los creadores tengan el control de su experiencia en la red social.

En primer lugar, el CEO de Instagram, Adam Mosseri, ha explicado que esta funciona con una variedad de algoritmos, clasificadores y procesos y que cada uno tiene su propio propósito, de modo que cada pestaña de la 'app' -Feed, Historias, Explorar, Reels y Buscar- utiliza su propio algortimo «adaptado a cómo la gente lo usa».

«Las personas tienden a buscar a sus amigos más cercanos en Historias, usan Explorar para descubrir nuevos contenidos y creadores y se entretienen en Reels», ha matizado el directivo, antes de explicar con detalle cómo funciona cada uno de estos espacios.

Mosseri ha comentado que para ofrecer contenido en el Feed, considera publicaciones recientes compartidas por las personas a las que siguen los usuarios, así como aquellas de perfiles que aún no siguen y que considera que podrían interesarles.

Para definir los intereses de los usuarios, tiene en cuenta una serie de factores, como el contenido o las cuentas a las que han seguido o le han gustado o con qué otras personas han interactuado. Por otra parte, Instagram tiene en cuenta el formato que más les agradan. De ese modo, si alguien le da a 'me gusta' habitualmente a fotos, la plataforma le recomendará principalmente este tipo de contenido.

Por tanto, entre las denominadas 'señales' que la red social tiene en cuenta para recomendar contenido son, por un lado, la actividad de los usuarios -contenido gustados, compartidos o guardados- y lel historial de interacción con otros usuarios, cuando se advierte si se han comentado o no publicaciones de los demás.

Una vez realiza este análisis, la plataforma lleva a cabo un conjunto de «conjeturas informadas sobre la probabilidad de que los usuarios interactúen con una publicación de diferentes maneras», según Mosseri, que ha matizado que las cinco interacciones que tiene más en cuenta a la hora de recomendar contenido.

Estas son la posibilidad de que se dediquen unos segundos a una publicación, se comente, que este usuario le de a 'me gusta' y la comparta, así como que pulse la foto de perfil de ese otro usuario. Estas predicciones van variando conforme se produzcan estas interacciones y con el paso del tiempo, para que la plataforma pueda mejorar las publicaciones que recomienda.

Historias, explorar y reels

Para las Historias, Instagram valora señales como la frecuencia con la que un usuario visualiza las historias de un determinado perfil, cómo interactúa con ellas -con un comentario, un 'me gusta' o un mensaje directo- y el grado de relación que tengan con el autor, esto es, la probabildiad de que se conecten como amigos o familiares.

El apartado de Explorar se rige por parámetros similares, ya que Insatgram define en primer lugar el conjunto de publicaciones que puedan ser del gusto de los usuarios en base a su actividad pasada, las publicaciones que les han gustado, guardado, compartido o comentado en el pasado.

Una vez recopilada esta información, la red social se encarga de advertir una serie de aspectos, como la información que haya sobre una determinada publicación, esto es, lo rápido que le gusta a las personas o el número de veces que se guarda y se comparte.

Con ello, la plataforma ha insistido en que trata de mostrar contenidos similares a las publicaciones originales con las que los usuarios interactuaron y que la mayor parte del contenido que se ve en esta pestaña proviene de cuentas a las que los usuarios no siguen.

No obstante, esta dinámica cambia cuando la red social detecta contenidos que violan los lineamientos de la comunidad. "Nuestro objetivo es no recomendar cosas como contenido que muestre violencia, como peleas, o contenido que exhiba ciertos productos regulados, como tabaco o drogas", ha añadido el CEO en este escrito.

Para los Reels, como en Explorar, la plataforma escoge principalmente contenido de cuentas a las que los usuarios no siguen, parando por un proceso de recopilación de información muy similar al de esta otra pestaña.

En primer lugar, busca Reels que considera que pueden gustarles a los usuarios y, a continuación, los ordena en función de lo interesantes que cree que puedan ser para estos. Además, para encontrar los Reels más entretenidos, encuesta a usuarios para determinar si un Reel merece la pena o es entretenido, antes de recopilar señales como el historial de interacción con las cuentas desde las que se publicaron.

Por último, Instagram ha matizado que su finalidad es reducir la visibilidad de Reels de baja resolución o con marcas de agua, que contengan texto principalmente, temas políticos o que ya se hayan publicado en la red social.

Nuevos controles para los usuarios y 'shadowban'

La compañía también ha comentado que está probando un nuevo sistema para que los usuarios puedan decir qué quieren ver más, con botones como 'Me interesa' y 'No me interesa'. También podrán ocultar proactivamente las publicaciones sugeridas con subtítulos que contengan palabras o grases que no quien ver.

Asimismo, la red social ha subrayado que se puede ajustar el Control de contenido confidencial para que los usuarios decidan si quieren ver más o menos de alguntos tipos de contenido confidencial de cuentas que no siguen. Este apartado, en cambio, no está disponible para menores de 18 años.

Para terminar, la red social ha hecho referencia al 'shadowban', término que muchas personas utilizan para «indicar que la cuenta o el contenido de un usuario están limitados u ocultos sin una explicación o justificación clara».

En este sentido, Instagram ha subrayado que, cuando clasifica el contenido que ofrece, no tiene la intención de silenciar contenidos o a sus autores, ya que, como empresa, busca asegurarse de que «los creadores peudan llegar a sus audiencias y ser descubiertos para que puedan seguir creciendo y prosperando» en la plataforma.

Por tanto, si hay audiencias interesadas en lo que comparten algunos creadores, se encagrará de que estas publicaciones lleguen a estos usuarios para que utilicen más la plataforma. Con ello, ha dicho que no suprime contenidos para alentar a los usuarios a comprar anuncios.

Para aquellos que sientan preocupación por el alcance y la visibilidad de sus contenidos, la red social ha creado Estado de la cuenta, un apartado que reúne los motivos por los que un contenido puede no ser elegible para ser recomendado. Desde este también se puede eliminar cualquiera que afecte a la cuenta y apelar a la red social en caso de que se considere que ha cometido un error al clasificar una publicación como no legible para la plataforma.