En el programa Ultima Partida hablamos del subgénero de acción conocido como Gun-fu (combina artes marciales y tiroteos) y cuyo máximo exponente actual es la saga de John Wick. Aprovechando el estreno de la cuarta entrega de esta serie de películas en las que Keanu Reeves interpreta a un implacable asesino, abordamos esta forma de hacer películas de acción y su influencia en los videojuegos repasando los títulos más destacados y durante el programa te mostramos vídeos e imágenes de todos ellos. Además repasamos las novedades, noticias y rumores relacionados con el mundo de los videojuegos.

John Wick Hex

Juego de estrategia en tiempo real que se basa en la serie de películas de John Wick.

El juego fue desarrollado por Bithell Games y lanzado en 2019. En «John Wick Hex», el jugador controla al personaje principal mientras se mueve por una serie de niveles diseñados para parecerse a las escenas de las películas. El juego presenta una jugabilidad táctica, en la que el jugador debe planificar cada movimiento antes de llevarlo a cabo pues el tiempo solo fluye cuando el jugador se mueve o realiza cualquier acción, como en Superhot, y se enfoca en la toma de decisiones estratégicas teniendo que seleccionar nuestras acciones en un menú de comandos, algo muy apartado de la acción frenética de la saga.

Max Payne

Esta franquicia de videojuegos es conocida por su sistema de Bullet Time, que ralentiza el tiempo y permite al jugador realizar movimientos estilizados mientras dispara a sus enemigos. La franquicia contó en 2008 con una película protagonizada por Mark Wahlber , que no gozó del respaldo del público ni de la crítica.

Stranglehold

Este videojuego, dirigido por John Woo, es una secuela de la película Hard Boiled (1992) y es considerado como el primer videojuego que adoptó plenamente el estilo de Gun-fu, con una jugabilidad basada en combinar artes marciales y tiroteos. Chow Yun-Fat volvió a interpretar al Inspector Tequila Yuen en un juego que se desarrolla en un mundo abierto.

Sleeping Dogs

Uno de los juegos que mejor refleja el mundo de John Wick. La jugabilidad de Sleeping Dogs se centra en un ambiente de mundo abierto en el cual el jugador se puede mover libremente. Es un juego de acción y aventura con elementos de RPG. El jugador controla a Wei Shen, un oficial de policía chino-estadounidense, que se infiltra en la tríada Sun On Yee

F.E.A.R.

Esta franquicia de videojuegos presenta un sistema de combate que combina la utilización de armas de fuego con movimientos acrobáticos, lo que permite al jugador realizar movimientos estilizados mientras lucha contra enemigos armados.

Wanted: Weapons of Fate

Basado en la película Wanted (2008) con James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman, que a su vez se basó en un comic de Mark Millar, este juego presenta una jugabilidad en tercera persona en un mundo de asesinos con habilidades imposibles.

Bayonetta

El juego describe las heroicas aventuras de la bruja que deberá enfrentarse a una horda de ángeles malvados y resolver los misterios de su pasado combinado con una acción frenética que mezcla todo tipo de armas y luchas cuerpo a cuerpo.

Vanquish

Acción y mucha tecnología que tiene lugar en un futuro próximo, donde ha aumentado la población humana del planeta con tanta rapidez que las naciones de personas en todo el mundo están luchando por los escasos recursos disponibles.

Metal Gear Rising: Revengeance

Los jugadores asumen el control de Raiden, protagonista de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty y personaje secundario de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Como en los títulos previos, Metal Gear Rising: Revengeance es un juego de acción de sigilo, y el modo de juego se enfoca en dos elementos claves: el ataque con espadas, y un estilo de sigilo que está más basado en la inclusión en el campo de batalla y orientado más a la acción que las entregas anteriores del videojuego y una nueva arma la espada.

Devil May Cry

Esta franquicia de videojuegos que presenta una jugabilidad basada en combinar movimientos acrobáticos con ataques mágicos y armas de fuego, lo que permite al jugador realizar movimientos estilizados mientras lucha contra demonios y otros enemigos sobrenaturales.

Shadow Warrior

Es una serie de videojuegos de disparos en primera persona que se centra en las hazañas de Lo Wang, un guerrero ninja moderno que lucha contra hordas de demonios.