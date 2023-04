Proyecto Tor lanza un navegador con Mullvad centrado en la privacidad y diseñado para su uso con una VPN

La organización Proyecto Tor se ha unido a la compañía Mullvad, creadora de la VPN homónima, para desarrollar un navegador centrado en la privacidad y que evita el rastreo de la huella digital por parte de terceros, diseñado también para su uso con una VPN.

El Proyecto Tor -que viene del nombre The Onion Router- es una asociación no lucrativa que defiende la privacidad a través de 'software' libre y redes abiertas y que cuenta con su propio navegador, capaz de aislar cada sitio web que los usuarios visitan para que no les puedan seguir rastreadores de terceros o publicidad.

Este navegador, basado en Firefox, utiliza la denominada red Tor o red cebolla, esto es, una red superpuesta formada por múltiples capas que ocultan la información que se envía al navegador, como puede ser la IP original.

Proyecto Tor se ha unido ahora a Mullvad VPN para lanzar el navegador web Mullvad, también centrado en la privacidad y diseñado para evitar los rastreadores y reducir la denominada 'huella digital' de los usuarios.

La huella digital es el ratro que se deja en internet cada vez que se utiliza y se interacúa bien con otros medios -por ejemplo, cuando se hace un 'clic' en un contenido determinado- o con otros usuarios, como cuando se da un 'me gusta' en redes sociales.

Este homólogo al navegador Tor se utiliza sin la red Tor y se puede utilizar con una red privada virtual (VPN) fiable. Además, es de código abierto y gratuito y pueden acceder a él todos los interesados, sean o no usuarios de Mullvad VPN.

El navegador Mullvad se puede utilizar con o sin red privada virtual pero, en caso de hacerlo de esta segunda forma, la dirección IP no se oculta, de modo que terceras personas y recopiladores de datos pueden conocerla.

Por tanto, de manera predeterminada, el navegador Mullvad dificulta que las páginas web que se visitan registren la huella digital de los usuarios al enmascarar metadatos, bloquea las 'cookies' y viene con complementos enfocados a la privacidad preinstalados.

Además de no almacenar el caché ni el historial de las sesiones de navegación, el navegador Mullvad elimina la telemetría e integra un botón de reinicio directo que crea una sesión limpia con un solo clic.

El navegador Mullvad ya está disponible tanto para Windows y macOS como para Linux y Firefox, mismos sistemas operativos en los que también se puede descargar la VPN Mullvad.