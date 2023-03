Aprovechamos que IB3 Televisió cumple la mayoría de edad para compartir tres espacios estrenados hace pocos años con los que aprender, disfrutar, reír y, por qué no, pasar también pasar miedo. Conoce todavía más la riqueza lingüística del catalán hablado en Baleares de la mano de 'Tèntol', déjate atrapar por la absorbente atmósfera de la intrigante 'Mòpies' estrenada hace unos meses o pasea por Palma de la mano de los incomprendidos personajes de 'Mai neva a ciutat'. Televisión de proximidad con sello de calidad.

La periodista Margalida Mateu presenta 'Tèntol', un espacio que bucea en la riqueza del léxico del catalán de Baleares y, mediante secciones dinámicas, acerca la lengua de una manera moderna, llana y entretenida. Cada programa versa sobre un tema determinado y recorre nuestra comunidad dando a conocer palabras y genuinas expresiones de la mano de vecinos de todas las edades. La versión radiofónica del programa se puede escuchar cada día entre las tres y las cuatro de la tarde en IB3 radio.

'Mai neva a ciutat' es una comedia dramática que narra los problemas de adaptación de Neus Perelló, una treintañera que, como tantos mallorquines, después de varios años en el extranjero, vuelve a la Isla (sa roqueta, para los cursis) donde lucha por integrarse en una Palma que ha cambiado y que ya no siente como suya. Una serie generacional que relata problemas de la juventud como la precariedad laboral, a transición a la vida adulta o las relaciones personales. En las tres temporadas disponibles en Youtube se pueden encontrar cameos como el del cantante de Antònia Font Pau Debón o el músico Tomeu Penya.

No has tenido infancia si no has ido a cazar mòpies cuando eras pequeño. Y es que de esos seres fantásticos (gamusinos en castellano) es de lo que trata esta serie de cuatro capítulos que se convirtió hace medio año en la primera producción conjunta de IB3, À punt y TV3. En 'Mòpies', dos hermanos se verán envueltos en un oscuro juego lleno de misterios con un sorprendente final. Disfruta a continuación de nuestra 'Stranger Things' particular.