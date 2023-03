Twitter sufre una caída mundial

La red social Twitter está experimentando fallos en todo el mundo desde alrededor de las 18.00 horas en España que impiden pinchar en los enlaces publicados en la red social o ver correctamente la versión de escritorio en el ordenador, en la que es su segunda caída a nivel global en menos de una semana. Las personas que intentaban acceder a través de sus navegadores a Twitter se encontraban con el siguiente mensaje: {«errors»:[{«message»:«Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information»,«code»:467}]}.

«Es posible que algunas partes de Twitter no funcionen como se espera en estos momentos. Hemos realizado un cambio interno que ha tenido consecuencias imprevistas. Estamos trabajando en ello e informaremos cuando esté solucionado», ha informado la propia red social a través de un tuit. Según la web DownDetector, que monitorea en tiempo real las incidencias que se registran en las principales tecnológicas, los primeros problemas han comenzado a registrarse sobre las 17.53 horas en España y están afectando a los usuarios en todo el mundo. Los propuestos usuarios de la plataforma están informando de fallos a la hora de acceder a la versión de escritorio a través del ordenador, pinchar enlaces publicados en la red o tuitear imágenes. Esta es la segunda caída que Twitter sufre en menos de una semana, después de que el pasado miércoles 1 de marzo la red social, propiedad de Elon Musk, sufriera fallos que impedían a algunos perfiles ver los mensajes nuevos que enviaban sus seguidores o actualizar la página de inicio.