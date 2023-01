Este haya 2023 ya iniciado nos deparará importantes estrenos en el mundo de los videojuegos. Durante los meses que están por venir se espera la llegada de importantes títulos, algunos de ellos anunciados hace cuatro años, que se espera complazcan a los gamers más exigentes. Entre la gran cantidad de juegos que llegarán a las tiendas físicas y digitales en 'Ultima Partida' hemos hecho una selección de los que consideramos, por distintas razones, los más destacados.

Repasamos las distintas consolas y géneros para aportar variedad en modos de juego y plataformas. Así no faltan las propuestas de realidad virtual como el Horizon Call of the Mountain, propuestas para el modo multijugador como el caso de Destiny 2: Eclipse, títulos basados en grandes sagas como Hogwarts Legacy, esperadas secuelas, juegos basados en superhéroes o en películas míticas, remakes y títulos muy esperados como el inabarcable Starfield.

Además opinamos sobre la gran lista de novedades que está por venir, aportando puntos positivos y negativos al respecto. Te contamos algún rumor de juegos en principio no anunciados y alguna que otra noticia sobre el mundo de los videojuegos en general.