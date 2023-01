Apple amplía su compromiso con la privacidad y pone al usuario al mando de sus datos

Apple amplía su compromiso con la privacidad a través de nuevas prestaciones que ponen a los usuarios al mando de sus datos, como la transparencia en el seguimiento de las apps y las fichas de privacidad, tal y como ha anunciado la compañía coincidiendo con el Día de la Protección de Datos, que se celebra este 28 de enero.

Asimismo, para concienciar sobre la importancia de la protección de datos, la compañía estadounidense ha creado el cortometraje 'A Day in the Life of an Average Person's Data', con la colaboración de Nick Mohammed, actor de la serie Ted Lasso de Apple TV+, y ofrecerá talleres gratuitos en sus tiendas -dentro de su programa 'Today at Apple'- para enseñar a los usuarios a proteger su información personal.

Esta nueva sesión de 30 minutos estará disponible en tiendas Apple Store de todo el mundo y ayudará a los usuarios de la marca a conocer más a fondo prestaciones como 'Protección de la Privacidad de Mail', 'Comprobación de Seguridad', los servicios de localización y las llaves de acceso. En ella, los asistentes aprenderán a personalizar estas prestaciones en función de sus preferencias en cuanto a privacidad.

«Creamos 'Today at Apple' para despertar la creatividad de nuestros clientes y ayudarles a sacar todo el partido a los productos Apple y sus prestaciones», explica Tracey Hannelly, directora sénior de Marketing e Iniciativas Comerciales de Apple, quien recuerda el historial de Apple como «líder en materia de privacidad».

Actualización de seguridad con ios 16

Los productos y las prestaciones de Apple incluyen innovadoras tecnologías de privacidad que limitan el acceso ajeno a los datos. De esta manera, la empresa explica que -por ejemplo- los rastreadores no siguen la pista de los usuarios en Safari, la 'app' Salud mantiene sus registros a buen recaudo y Siri se adapta a sus necesidades sin saber quiénes son.

Apple defiende que la privacidad es un aspecto integral de sus productos y servicios y la última actualización a iOS 16 incorpora nuevas herramientas para que los usuarios puedan controlar de una manera más eficaz sus datos, incluyendo un 'Informe de seguridad de las apps' para que el 'smartphone' identifique los permisos que se han concedido a las diferentes aplicaciones y dé al usuario la opción de revertirlos, entre otras nuevas funciones.

«El objetivo de Apple es diseñar dispositivos, prestaciones y servicios que den a los usuarios todo el control de sus datos personales», añade Erik Neuenschwander, director de Privacidad de los Usuarios de Apple. «Año tras año, hemos añadido potentes controles de privacidad a nuestros sistemas operativos. Esta película y las nuevas sesiones de Today at Apple enseñarán a los usuarios a aprovechar las prestaciones que ponemos en sus manos y a saber cómo ponemos la privacidad en el centro de todo lo que hacemos», ha apostillado.