Ciberdelincuentes han logrado hacer pasar por discos duros de gran capacidad una serie de productos falsificados y venderlos a través de la página web de Amazon gracias a un tipo de ciberestafa denominada secuestro de reseñas.

El secuestro de reseñas consiste en recopilar un número amplio de valoraciones positivas de otros artículos y cambiar los productos vendidos en ese sitio web, manteniendo reseñas de clientes reales, pero falseando la compra que se evalúa. De ese modo, se pueden agregar nuevas imágenes, nombres de los productos y descripciones una vez se han escrito y publicado esas opiniones en la web.

Este tipo de estafa puede tener un gran número de damnificados, debido a que el propio 'marketplace' puede generar la insignia Amazon's Choice, una etiqueta que funciona como una especie de sello de calidad y que se otorga a productos «con una alta puntuación y un buen precio disponibles para su envío inmediato», tal y como señala Amazon en su página web.

Este problema afecta tanto a los vendedores, que no logran poner a la venta sus productos auténticos porque no pueden competir con los precios de los falsificados; como a los clientes, porque pagan por un artículo que no se corresponde con su descripción.

Es más, los compradores "que no pueden basar una decisión de compra en reseñas precisas se ven perjudicados porque muchos de ellos nunca bajan a las reseñas más antiguas, que se relacionan con un producto totalmente diferente", tal y como ha comentado un exinvestigador de cuentas de vendedores en Amazon, Chris McCabe, y recoge Consumer Reports.

Este ha sido precisamente uno de los indicativos por los que desde Review Geek han investigado la venta de discos duros de gran capacidad a precios bajos en Amazon y desde donde han alertado de los peligros de este método de secuestro de contraseñas en 'marketplaces' como este.

El editor jefe de este medio, Josh Hendrickson, ha expuesto como ejemplo una estafa de la que ha sido víctima y que prometía vender discos duros SSD externos de 16 terabytes (TB) por menos de 100 dólares.

Hendrickson ha explicado que, habitualmente este tipo de 'hardware' triplica ese precio cuando se trata de marcas informáticas conocidas, como puede ser Western Digital, de modo que inicialmente la cantidad a pagar sería motivo de alarma ante una posible estafa.

Este redactor también comprobó que en Amazon se exponían discos duros de marcas desconocidas como WIOTA o SAJIULAS en diferentes páginas de Amazon y con reseñas distintas, pero con imágenes idénticas. Para comprobar su autenticidad, optó por comprar una memoria externa SSD portátil de 16TB de WIOTA.

Desde la página web se le informó de que el artículo vendría directamente desde Amazon pero, tras un extravío sospechoso --lo que podría indicar que no se trata de un producto verificado-- terminó recibiendo una caja con el dispositivo presuntamente autentificado en su interior.

En el embalaje se incluían algunas afirmaciones también sospechosas, como que era compatible con Android, Windows y un 'sistema operativo' sin determinar. Además, el cable incluido en la caja tampoco era el correcto.

Tras realizar una serie de comprobaciones, como copiar archivos en la unidad externa y completar su capacidad hasta 64 GB, en lugar de los 16 TB prometidos en la descripción del producto, desarmó el disco duro con herramientas de iFixit.

Al abrirlo, encontró una tarjeta micro SD sin marca determinada y algunos números de serie colocados en la parte posterior, insertada en una placa de circuito que actuaba como un adaptador USB-C.

Hendrickson ha comentado que, al revisar la página del artículo en Amazon, pudo identificar «docenas y docenas de listados» de reseñas para este producto, muchas de ellas con valoraciones de cinco estrellas.

No obstante, pudo comprobar que, si bien las primeras opiniones podían coincidir con dicho producto sin hacer mención directa a este, las que se situaban más abajo hacían referencia a artículos que no coincidían con el puesto a la venta.

AMAZON TRABAJA CONTRA LAS RESEÑAS FALSAS

La compañía fundada por Jeff Bezos lleva tiempo intentando mitigar el problema con las falsas reseñas. En mayo de 2022 anunció que había logrado que tres sitios web de compra-venta de reseñas falsas cesaran su actividad fraudulenta tras emprender acciones legales a comienzos de ese año.

Amazon interpuso la demanda contra Fivestar Marketing, Matronex y AppSally, que dejaron de estar disponibles como consecuencia de dicho proceso y que habían operado en España, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia.

Tiempo después, en octubre, Amazon presentó en España su primera demanda contra páginas que comercian con reseñas falsas e inició un total de 10 nuevas acciones legales contra presuntos infractores en Estados Unidos, a fin de proteger a consumidores y a pequeñas y medianas empresas de las reseñas falsas.