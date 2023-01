JBL ha presentado en el marco de la feria CES de Las Vegas (Estados Unidos) una nueva barra de sonido de la familia Bar y dos modelos de auriculares diseñados para las videoconsolas Xbox y PlayStation.

La última incorporación de JBL a la gama Bar, de 15 canales, utiliza seis 'drivers' ascendentes y la tecnología MultiBeam de Harman para crear una experiencia de audio 3D. Cuenta con altavoces Surround inalámbricos desmontables y su subwoofer inalámbrico de 10 pulgadas.

JBL Bar 1300 se ha diseñado para que su instalación no requiera cables ni conexiones de alimentación adicionales. Se puede emparejar uno de los altavoces inalámbricos desmontables con cualquier dispositivo Bluetooth para utilizarlo como altavoz independiente, o emparéjalos juntos para disfrutar de un sonido estéreo.

Esta barra de sonido cuenta con la tecnología PureVoice de Harman, que utiliza un algoritmo para optimizar la claridad de la voz y que se escuche incluso con los efectos de sonido fuertes. Es, además, compatible con asistentes de voz como Alexa, Google Asistente o Siri.

JBL también ha actualizado la gama de auriculares 'gaming' JBL Quantum con modelos compatibles con las videoconsolas Xbox y PlayStation.

Los JBL Quantum 910X y 910P están equipados con audio JBL QuantumSPATIAL 360 con seguimiento de cabeza integrado, que ofrece un sonido envolvente espacial más preciso a través de la conexión inalámbrica USB-A/C de la consola. También cuentan con la tecnología de cancelación activa del ruido.

Por su parte, los modelos JBL Quantum 360 X/P permiten la carga mientras que juega. Cuentan con DualSOURCE para la conexión inalámbrica a dos dispositivos a través de 2.4GHz y Bluetooth, y ofrecen una autonomía de hasta 22 horas.

La barra de sonido JBL Bar 1300 estará disponible por 1.499 euros a partir de febrero de, mientras que en marzo llegarán los auriculares JBL Quantum X y P.