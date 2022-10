El binomio que conforman España y Latinoamérica se está haciendo con un hueco entre las potencias mundiales de los eSports, los deportes electrónicos, donde los jugadores pueden llegar a tener sueldos millonarios y los partidos llegan a registrar audiencias de más de quinientos millones de espectadores. Pablo Castillo, responsable de Proyectos y Servicios del Instituto Tecnológico del Cantábrico (ITC), ha explicado a Efe que los eSports son como los deportes tradicionales que se juegan en un campo, una pista o un polideportivo, sólo que, en este caso, el encuentro se disputa online dentro de una plataforma digital.

Castillo ha participado este viernes en una jornada sobre los eSports organizada por la Cámara Oficial de Comercio de Avilés, junto a otros destacados especialistas en esta modalidad que nació en Asia y recluta cada vez a más seguidores en todo el mundo. Los jugadores son deportistas sometidos a presión física y mental, que tienen que reaccionar y competir como cualquier otro tradicional, «pero en este caso, movimiento un ratón y dándole porrazos a un teclado».

Como todos los deportes, todo empezó como algo amateur, pero actualmente «está superprofesionalizado» con competiciones nacionales e internacionales de primer nivel que este año han superado los quinientos millones de espectadores. «Estamos ante un fenómeno deportivo, con premios en metálico, sueldos millonarios, igual que los hay mileuristas, como en cualquier otro deporte», ha explicado Castillo.

Se trata de videojuegos para competir y ganar, como en cualquier otro encuentro tradicional, que puede ser de una manera individual, como el ajedrez con dos participantes, o en equipos, igual que los once contra once del fútbol. Algunos juegos, vistos desde un punto de vista neófito, pueden parecer un grupo de magos, héroes o personajes fantasiosos, que se lanzan trucos de magia «y puede aparentar algo sencillo como dar mamporros, pero no, hay mucha estrategia, planificación y coordinación».

«En microsegundos se toman decisiones rápidas, como en cualquier otro deporte, para llegar al objetivo que es ganar al contrincante mediante puntos», ha subrayado el ponente. El germen de este fenómeno está en Asia, en potencias mundiales como pueden ser China o Corea del Sur, que fue el primer país que empezó, hace muchos años, a retransmitir en la televisión pública partidas en directo de eSports en 'prime time'.

«En España hemos entrado más tarde, pero con el binomio con Latinoamérica somos una de las potencias, y nuestros equipos están entre los mejores de Europa», ha indicado Castillo, que ha precisado que los equipos nacionales compiten en el mundo, pero todavía no han llegado al máximo nivel, aunque son muy competitivos. Además, la audiencia en España y Latinoamérica «es muy potente», lo que también contribuye al crecimiento de un fenómeno que es exponencial. El jugador necesita prepararse física y mentalmente para las competiciones, en cuanto a reacción, capacidad de pensamiento crítico, análisis, estrategia, comunicación «y por supuesto capacidades físicas, porque hay que estar preparado para aguantar horas delante de una pantalla en una postura concreta y con muchísima tensión». Un grupo profesional como, por ejemplo, el eSports Movistar Riders, tiene a su disposición equipos de fisioterapeutas, psicólogos, entrenadores de tácticas y hasta academias, al igual que hace el fútbol con sus canteras.