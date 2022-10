Estamos viendo un progreso increíble en el ecosistema de Meta Quest, sólo dos años después de anunciar Quest 2 en Connect se ha convertido en el primer dispositivo de realidad virtual, con todo un universo emergente a su alrededor, esto es una gran noticia para los desarrolladores, que están encontrando el éxito en la plataforma.

De las más de 400 aplicaciones de la Quest Store, aproximadamente 1 de cada 3 obtiene ingresos millonarios, hay 33 títulos que han superado los 10 millones de dólares de ingresos brutos y las que han superado los 5 millones de dólares de ingresos brutos se ha duplicado desde el año pasado, llegando ahora a 55. Los zombies de The Walking Dead: Saints & Sinners ha superado los 50 millones de dólares de ingresos solo en Quest, casi el doble que en el resto de plataformas. Los infectados de Resident Evil 4 en sus primeras 24 horas generarón 2 millones de dólares en la tienda de Quest, Blade & Sorcery: Nomad hizo su primer millón de dólares en sólo dos días. Bonelab, de Stress Level Zero, consiguió su primer millón de dólares en menos de una hora cuando se lanzó el mes pasado, además también tiene ahora el récord de ser la aplicación que más rápido se ha vendido en la historia de Quest.

Los juegos anunciados en la Meta Connect

Los desarrolladores ya están creando juegos increíbles y en los próximos meses se van a producir algunos de los lanzamientos más interesantes. Aquí están todos los anuncios específicos de juegos que se harán en Connect:

Marvel's Iron Man VR

Marvel's Iron Man VR llegará a Meta Quest 2 el 3 de noviembre de la mano de los talentosos equipos de Camouflaj y Endeavor One, junto con nuestros socios de Sony Interactive Entertainment y Marvel Entertainment. Surca los cielos con la icónica armadura de Iron Man de Tony Stark. Viaja por el mundo y enfréntate a Ghost, un hacker con un peligroso ejército de drones y una misteriosa conexión con el pasado de Stark. Repleto de profundas referencias para los fans de Marvel de toda la vida, esto es lo más cerca que puedes estar de habitar la armadura de Iron Man, a falta de construir la tuya propia.

POPULATION: ONE Sandbox

El fenómeno multijugador POPULATION: ONE evoluciona a lo grande este diciembre. Con el debut de POPULATION: ONE Sandbox -un sólido creador de juegos generado por el usuario y limitado únicamente por tu imaginación- podrás llevar la acción a cualquier lugar: una base lunar, un pueblo vikingo o una lucha con espadas en gravedad cero. Si no eres un creador, no te preocupes, puedes descubrir y jugar con tus amigos a juegos nuevos o destacados de la comunidad. El equipo de BigBox VR está encantado de ofrecer una rejugabilidad infinita a POPULATION: ONE.

Among Us VR: Innersloth



Schell Games y Robot Teddy han anunciado la fecha de lanzamiento de Among Us VR y han presentado su tráiler de lanzamiento. Among Us VR se lanzará el jueves 10 de noviembre de 2022 por 9,99 dólares en las tiendas Meta Quest y Rift. Los jugadores ya pueden preordenar el juego en la tienda Meta Quest y desbloquear una bonificación de preorden del sombrero Mini Crewmate que estará disponible cuando se lance el juego.

The Walking Dead: Saints & Sinners Ch 2 Retribution

Marca tus calendarios, porque este diciembre volverás a la Nueva Orleans infestada de caminantes. Tu viaje de vuelta será más peligroso que nunca: lucha, escabúllete y rebusca en una ciudad que ya ha sido elegida innumerables veces. The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution de Skydance Interactive se lanzará para Meta Quest 2 el 1 de diciembre de 2022.

Behemoth

El equipo que diseñó el brutal combate de The Walking Dead: Saints & Sinners también ha estado trabajando en secreto en un nuevo proyecto. Skydance Interactive ha revelado el nombre del juego, Behemoth, y ha mostrado un vistazo a este nuevo y sombrío mundo. Behemoth se está construyendo desde cero para mostrar todo lo que Skydance Interactive ha aprendido sobre lo que significa luchar por tu propia supervivencia en RV.

Meta adquiere nuevos estudios de desarrollo

Por último, durante Connect anunciamos que el equipo de Camouflaj (Marvel's Iron Man VR) se ha unido recientemente a Oculus Studios, al igual que Twisted Pixel (Wilson's Heart, Path of the Warrior) y Armature Studio (el equipo detrás de Resident Evil 4 en Meta Quest 2). Pasará un tiempo antes de que podamos revelar en qué están trabajando, pero estamos entusiasmados por seguir trabajando con estos desarrolladores y apoyándolos mientras traen juegos ambiciosos y con visión de futuro a la RV.