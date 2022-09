PlayStation Stars, el nuevo programa de fidelidad de Sony para los usuarios de su videoconsola, llegará a Europa el próximo 13 de octubre, tras su debut este jueves en el mercado asiático.

Sony presentó en julio PlayStation Stars, una iniciativa que permite a los jugadores ganar premios por completar distintas campañas y actividades, de las que obtienen puntos de fidelidad que posteriormente pueden canjear en un catálogo que incluirá fondos para el monedero de PlayStation Network (PSN) y determinados productos de PlayStation Store.

Este jueves ha debutado en Asia, incluido Japón, en un lanzamiento regional que precede al de Norteamérica y Sudamérica (5 de octubre) y, finalmente, al de Australia y el mercado europeo, donde llegará el 13 de octubre, como ha informado en su blog.

Uno de los elementos característicos de este programa de fidelidad son los denominados 'Coleccionables digitales', representaciones digitales de elementos característicos del universo de la consola, como personajes icónicos y dispositivos que forman parte de la historia de la compañía.

Sony ya aclaró que no se trata de tokens no fungibles (NFT) ni utilizan la tencología 'blockchain', y por ello no pueden cambiarse ni venderse.