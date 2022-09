Bizum se ha convertido en forma de pago más usada en España. Sin embargo, es muy habitual que con las prisas se cometan errores, en especial, en lo que al dinero se refiere. Un pequeño despiste puede hacer que una persona envíe un dinero a la persona equivocada, lo que no siempre garantiza la devolución del importe o cancelación de la transacción. Si has utilizado la aplicación para enviar dinero a alguien y te has dado cuenta de que te has equivocado en el número de teléfono o en el importe, ¿qué puedes hacer para recuperarlo?

La respuesta es clara, no puedes hacer nada para anular el envío. Por lo que, las prisas no dan tregua con esta app, que imposibilita al usuario cancelar un envío de dinero, ya que se hace de forma instantánea. De hecho, puede que antes de que te des cuenta de tu error, el dinero ya esté en la cuenta bancaria del destinatario. Aunque no todo está perdido, hay la posibilidad de recuperar el importe transferido por error. ¿Entonces no hay solución? Lo más fácil es que te pongas en contacto con la persona a la cual has enviado erróneamente el dinero y le pidas que te lo devuelva. Sin embargo, lo más recomendable es que antes de confirmar cualquier envío de dinero verificar que todos los datos son correctos antes de darle a mandar. La última opción sería contactar con la entidad bancaria para que se lo pida a la persona que ha recibido el dinero, aunque nunca podrá obligarle.