PlayStation confirma que los juegos del casco PS VR no son compatibles con PS VR2

El nuevo casco de realidad virtual de Sony, PS VR2, llegará al mercado a principios del próximo año acompañado de juegos desarrollados para esta nueva plataforma, ya que los títulos disponibles para el casco actual no serán compatibles.

PlayStation presentó la semana pasada una serie de videojuegos que llegarían a sus plataformas Playstation 4 y PlayStation 5, algunos de ellos en realidad virtual (RV) para la nueva generación de cascos PS VR2, que se pondrán a la venta a principios de 2023.

Sin embargo, los juegos de realidad virtual actualmente disponibles para el primer casco "no son compatibles con PS VR2 porque PS VR2 está diseñado para ofrecer una verdadera experiencia RV de siguiente generación", ha declarado el vicepresidente sénior de Experiencia de plataforma, Hideaki Nishino, en el pódcat oficial de PlayStation, episodio 439.

El directivo detalla que el nuevo casco tiene "características mucho más avanzadas« que las que ofrece PC VR, »como un controlador completamente nuevo con retroalimentación háptica y gatillos adaptativos, seguimiento de dentro hacia afuera, seguimiento ocular, audio 3D y 4K HDR, por supuesto".

«Esto significa desarrollar juegos para PS VR2 requiere un enfoque completamente diferente al del PS VR original», concluye.

Algunos de los juegos de realidad virtual que se vieron durante la celebración de State of Play son Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition y Demeo, que sí serán compatibles con la nueva generación de cascos RV de PlayStation. Con anterioridad, Sony había confirmado que una veintena de juegos, propios y de terceros, acompañarían el lanzamiento de sus nuevos cascos.