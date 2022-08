Llevamos en UltimaPartida haciendo directos desde hace cuatro meses, siempre se suele ver como el que juega mientras habla mucho y punto pero para los que hemos decidido dar el paso en meternos en este mundo sabemos que eso no es así, es una labor que mezcla el ser presentador, guionista, realizador, director y técnico informático, todo al mismo tiempo y en directo. Es en este último, técnico informático, en el cual hay que usar un equipo a la priori normal el cual podemos mejorar para hacer unos directos profesionales increíbles. Nosotros estamos haciendo los directos con un portátil Razer del 2015, el cual cumple de sobras con las requisitos de stremear en Twtitch, una webcam Razer Kiyo que da una calidad increíble (resolución de 720p a 60 fps o 1080 a 30 fps) y unas luces profesionales leed de estudio de cine que nos iluminan perfectamente, tanto que usamos gafas de sol ;-) Con esto ya era suficiente para nosotros, hasta que nos topamos con el Razer Stream Controller...

21 escenas en 1 hora

Este aparato nos ha liberado de una tarea tan sencilla a priori como es el cambio de escena, algo que puedes realizar clicando en una lista en el software de retransmisión y que no tiene mayor problema si tu directo es de dos o tres escenas máximo pero que puede ser un infierno cuando como en nuestro caso tenemos unas 21 escenas para una hora de programa, en el cual estamos hablando dos personas contando las noticias más relevantes de la semana del los videojuegos con cambios de escena cada dos o cuatro minutos para acompañar lo que hablamos con un vídeo o imágenes que corresponda. Esta tarea de cambiar de escena hasta hace dos programas se podía ver perfectamente pues se me veía a mi perdiendo el tiempo buscando en el software la dichosa escena de una lista larguísima, ahora eso es cosa del pasado.

Stream Controller, el control en un dedo

Razer se ha unido a Loupedeck para crear una botonera de 12 teclas hápticas de pantalla que se pueden vincular a una cantidad infinita de comandos y macros, los cuales puedes personaliza con iconos que tu diseñes o descargues permitiendo una navegación visual muy sencilla y sobre todo rápida. En nuestro caso con un simple número ha sido suficiente para las noticias (N1, N2, etc), para las secciones especiales como son "A que le das", "In & Out" y las demás le he creado un texto más destacado, también unos atajos para acciones específicas de Twitch y sonidos o escenas que creen dinamismo. Es decir, controlo el software de retransmisión, la web de Twitch y sonidos del Pc, controlo todo desde un dedo.

Los 6 diales analógicos que hay a los lados de la pantalla me permiten ajustar el volumen del audio al momento a nuestro gusto, así como medios y otros canales como pueden ser el audio del propio ordenador o los programas de música de fondo, permitiendo un manejo sonoro de todo al instante. Los 8 botones frontales que hay en hilera son programables y nos permiten alternar entre múltiples espacios de botones, haciendo que tengamos un aparato con 96 botones programables y personalizables para nuestros directos.

Este aparato nos ha liberado y facilitado una de las tareas más usadas por los streamers de una manera tal que ahora mismo no me veo capaz de hacer de otra manera que no sea con el Stream Controller de Razer.