El español Javier Oliván será el próximo jefe de operaciones de Meta, la matriz de Facebook, en sustitución de la actual número dos de la compañía, Sheryl Sandberg, quien este miércoles anunció que dejará el puesto tras 14 años como mano derecha de Mark Zuckerberg. Oliván, que hasta ahora era responsable de crecimiento, reemplazará a Sandberg el próximo otoño, según anunció el propio Zuckerberg en un mensaje en la red social. Aunque el español será el nuevo jefe de operaciones, su rol será distinto al que tenía Sandberg, que encabezó durante años toda la rama de negocios de Facebook mientras Zuckerberg se centraba en la vertiente más tecnológica. "No planeo reemplazar el papel de Sheryl en nuestra actual estructura", explicó el consejero delegado de Meta, que apuntó que Oliván tendrá un rol "diferente" al que tenía ella.

"Será un papel más tradicional de director de operaciones en el que Javi se centrará interna y operativamente, en base a su sólido historial haciendo que nuestra ejecución sea más eficiente y rigurosa", señaló Zuckerberg. Criado en Sabiñánigo (Huesca), Oliván fue director de producto en Siemens Mobile antes de llegar a Meta, donde hasta ahora supervisaba los productos y funciones principales de las aplicaciones de la empresa: Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp. Su puesto actual abarca las iniciativas de crecimiento, integridad, plataforma para empresas y publicidad, comercio y repercusión social de Meta.

Además de sus equipos de producto, Oliván -que es licenciado en Ingeniería Eléctrica e Industrial por la Universidad de Navarra y tiene un MBA por la Universidad de Stanford- dirige otros equipos, como los de ciencia de datos, internacionalización, investigación de experiencia de usuario y estrategia de contenido. La salida de Sandberg supone "el fin de una era" para Meta, según lo ha descrito el propio Zuckerberg, que ha dirigido la empresa en estrecha colaboración con ella desde 2008. Sandberg llegó a Facebook cuando Zuckerberg tenía solo 23 años y con la empresa aún lejos de ser un negocio con beneficios. "Sheryl diseñó nuestro negocio de publicidad, contrató a gente fantástica, forjó nuestra cultura empresarial y me enseñó cómo llevar una empresa", relató el cofundador de Facebook. En un largo mensaje, Sandberg explicó que durante los próximos meses trabajará con Zuckerberg en la transición y que planea centrarse en el futuro en tareas filantrópicas. Sandberg, que no especificó el motivo de su salida, destacó cómo en los últimos años ha cambiado el debate en torno a las redes sociales. "Decir que no siempre ha sido fácil es quedarse corto. Pero tiene que ser difícil. Los productos que fabricamos tienen un gran impacto, por lo que tenemos la responsabilidad de crearlos de manera que protejan la privacidad y mantengan a las personas seguras", señaló.