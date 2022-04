«Hola, has sido seleccionado para un empleo» o «disfruta de un trabajo a tiempo parcial» son el inicio de algunos de los mensajes de los que alerta la Guardia Civil. Y es que tras estas ofertas de trabajo con condiciones interesantes se pueden esconder intenciones fraudulentas. La Benemérita ha compartido en redes sociales un artículo de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) en el que se pone de manifiesto que «muchos usuarios están recibiendo SMS con ofertas de empleo sospechosas», en los que se sugieren salarios de entre 100 y 500 euros diarios.

Según apunta la OSI, el objetivo de los remitentes de estos mensajes es «obtener información de los usuarios con el fin de utilizarla para realizar nuevos fraudes». Aunque esta es su finalidad principal, tampoco descartan que «intenten involucrar a los usuarios [que han recibido los SMS] en distintas actividades ilegales, como muleros». Por este motivo, la Guardia Civil advertía en Twitter de la importancia de ‘no picar’ en estas estafas. Los mensajes, que pueden variar en su redacción, generalmente ofrecen trabajos con sueldos diarios de entre 100 y 500 euros, además de sugerir que no requiere conocimientos especiales.

⚠️ #ALERTA❗

Detectados SMS de ofertas de trabajo con condiciones muy ventajosas. El objetivo es obtener información con el fin de utilizarla para realizar nuevos fraudes o involucrar a los usuarios en actividades ilegales, como muleros. #NoPiques https://t.co/ok23DthlTC pic.twitter.com/r8farlVAHN — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) April 18, 2022

Para evitar problemas, la OSI ofrece una serie de consejos para quienes han recibido estos mensajes en los que no se especifica la empresa que ofrece empleo. El primero de todos es no contestar el SMS ni seguir ninguno de los enlaces que puedan aparecer. Al igual que en cualquier otro tipo de estafa, apuntan a la importancia de no facilitar datos bancarios ni realizar ingresos económicos. Asimismo, instan a los usuarios a hacer búsquedas en internet para comprobar si otras personas han sido víctimas de este fraude.