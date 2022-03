Sé que más de uno no va a estar de acuerdo conmigo pero yo aquí vengo a contarte mis opiniones y sensaciones personales de los videojuegos que juego, así que sí te gusta tener la razón de tus opiniones sobre la de otros deja de leer a partir de aquí. Me encanta este BF2042, llevo jugando la saga desde el 1942 en PC en los años mozos que tenia y la verdad es que tras el B1 y BV que pasaron a ser un poco más estilo COD he vuelto a reconectar con la saga, básicamente la vuelvo a sentir como B3 y B4 que son los más entretenidos en mi opinión y donde las partidas con los amigos se hacían tan largas por la noche que pasaba de ser un soldado de noche a un zombie de día.

Ahora es más grande y con más jugadores (PS5 y PC), con unos graficazos increíbles y unos escenarios originales y con bastantes elementos tanto destructibles como climáticos que interfieren en la batalla, lo único malo es justamente es lo que hace único a un BF: escenarios gigantescos y muchos jugadores. Básicamente el campo de batalla es una locura de 128 personas buscándose para matar y por lo tanto un autentico caos, no hay orden ni jerarquías y aunque formes una patrulla con tus amigos sois 5 organizados contra 59 compañeros que van a su bola. Los nuevos modos Portal y Hazard Zone son muy interesante pero faltan pulirlas, el primero que no necesites un PC para crear tu partida personalizada y en el segundo meter bots para poder entrar en partidas sin esperar años. Por lo demás una guerra total, en mayúsculas.