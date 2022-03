Uncharted: Colección legado de los ladrones

Si me has leído en alguna ocasión no te sorprenderá saber que me encanta la saga Uncharted, en general todos los juegos donde vives y juegas una película de aventuras, y aunque no soy de los que vuelven a jugar un videojuego (mi vida es muy corta para todo los juegos que hay) con Nathan es distinto y más si ahora lo veré a 4K. En está colección viene incluida lo que en su momento fue un DLC que se convirtió en juego aparta: Uncharted: El legado perdido, por lo tanto tenemos dos juéganos en uno y de verdad que envidio a quien los pueda jugar por primera vez en PS5, 4k y 60fps, o la posibilidad de jugar a 120 fps pero 1080p, la retroalimentación háptica del DualSense y el audio 3D. Todo un disfrute visual audiovisual.

Por la parte jugable solo decir que vas a vivir una película donde tú controlas al protagonista en todo momento. Si algo negativo tuviese que decir es del tema control, no es que esté mal ni nada parecido pero en mi caso el control perfecto de personajes en tercera persona es el de Horizon Zero Dawn. Si tenias alguna de las versiones en PS4 puedes conseguirlo este pack por 10€.