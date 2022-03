Me flipa que el mundo de los videojuegos esté tan apartado de las grandes plataformas de noticias tradicionales y que pasen de puntillas las noticias de las compras de estudios de desarrollo por parte de Microsoft y Sony. Para que te hagas una idea recuerda la turra que nos dieron cuando Disney compro Marvel por 5.000 millones de dólares y después Lucasfilms por 4.050 millones de dólares, estaba en todos los telenoticias, periódicos y radios.

En cambio compras de este tipo en el mundo del videojuego nunca han tenido la trascendencia como los antes nombrados, siendo con cuantías aún mayores: Microsoft pagó por Bethesda 7.500 millones de dólares, hace poco por Activision 68.700 millones de dólares y Sony compra Bungie por 3.600 millones de dólares, pues ninguna de ellas ha salido en los medios con tanto bombo como fueron las compras de Disney, o lo que es peor ha mezclado conceptos sin saber como el ejemplo que vi en el canal 24 horas de RTVE donde la compra de Bungie la anunciaba con el latiguillo de moda ‘META’ y decían algo así como que Sony compra Bungie para crear su metaverso. Lo que se dice no tienen ni idea, como son 'jueguicos'…

El caso es que tras este desahogo del ninguneo de siempre, me sorprende la gente que dice que esto no significa que COD, Destiny, TES, y en general todos los juegos de estas compañías no pasen a ser exclusivos… ¡claro que lo serán!

¿Sino qué sentido tiene que compren IP’s a precios desorbitados si no es para llevártelo a tu huerto? Que por motivos de contratos anteriores a las compras o porque precisamente dónde más vende el juego que acabas de adquirir sea en la competencia no quita que todo lo demás sea exclusivo.

Los únicos juegos que no serán exclusivos son los tipo Fortnite o como se les está llamando ahora, juegos como servicio, es decir, gratuitos con miles de micropagos y 'temporadas'. Estos han de estar en todas las plataformas para así poder genera más ganancias, pero los demás si no hay ningún contrato anterior a su compra van a ser exclusivos sí o sí. Que vendas tu juego en la plataforma de la competencia y te genere 3 o 6 millones al año (poniéndonos en el mejor escenario) no compensa los 3.600 millones, ni los 7.500 millones y mucho menos los 68.700 millones de dólares. Aquí se está librando una guerra de supervivencia, quien tenga los mejores recursos, en este caso los videojuegos, sobrevivirá.