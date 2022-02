Hoy 15 de febrero, a las 16:00 CD Projekt RED va a realizar un directo para contarnos cosas y estas cosas pueden (deberían) de ser que salga por fin en la nueva generación.

Todo sucederá en su canal de Twich, pero por las filtraciones que están apareciendo solo será sobre la plataforma de Microsoft, la Xbox Serie X|S ¿una venganza de CD Project Red a Sony por retirarles el juego de la tienda camuflada en exclusiva temporal?

Por lo que ha podido sacar del código parece confirmarlo tal cual y que la gente de Playstation tengan que esperar un poco más, algo que me parece un flaco favor a la imagen que ha de recuperar CD Project Red de cara a sus consumidores los cuales como yo hemos comprado el juego incluso dos veces.

Yes, it's happening. Cyberpunk 2077

Aunque se sabe desde hace unas semanas gracias también a una filtración que los datos de una versión digital para PSN del juego indicaba que era distinta a la que había en la actualidad y que tenia una portada distinta:

Que podemos esperar

CD Project Red tiene la oportunidad de redimirse, de pedir perdón por lo que fue un fiasco de juego para todo aquel que lo comprase en PS4 y Xbox One, para mi no me vale que salgan y nos anuncien lo bien que va ahora en consolas de nueva generación pues estás ya pueden ejecutar el juego bien y que ahora lo pueda ver con más brillos, reflejos y destellos no me van ha borrar de la mente como tras diez minutos de comenzarlo en PS4 saqué el disco y borre el juego, para posteriormente comprarlo en PC y poder jugar en una ciudad impresionante pero vacía y de cartón.

Yo necesito:

· Una versión rediseñada y optimizada para toda la gente de la 8ª generación.

· Un DLC con una nueva historia argumental de mínimo 10 horas.

· Necesito NPC's reales, una ciudad llena de personas que están mas cerca de ser zombies que personajes con los cuales interactuar mínimamente

· Necesito que si vivo en una ciudad llena de edificios, puestos ambulantes y tiendas pueda entrar en ellas e interactuar.

· Necesito poder decorar y administrar el apartamento y poder comprar otros, al estilo los SIM's, porque ya que me dan un sitio donde poder "hacer vida" que menos que pueda cambiar elementos de ellos.

· Necesito que si es un RPG de acción se comporte como tal.

Yo no necesito:

· No necesito Ray Tracing, el brillibrilli que me haga ver la ciudad mejor no hará que me guste más pues seguirá siendo un decorado de cartón donde no se puede entrar ni interactuar en el 99% de sitios no es una mejora.

· No necesito DLC's de estéticos, esto son chorradas porque para mi eso no son DLC's por mucho que entren dentro de la categoría de contenido descargable, en videojuegos entendemos que son expansiones de los juegos que nos añaden más aventuras y expanden el universo del juego.

