Debido al abrumador interés de los fans de todo el mundo, Razer lanza la nueva colección Hello Kitty. Esta emocionante colaboración une a personajes favoritos de Sanrio, en Hello Kitty, como Kurama, Keroppi, My Melody y muchos más, junto con los galardonados periféricos de Razer en una colección única que seguramente tocará tu corazón.

Entre los periféricos incluyen:

Razer Kraken BT Kitty - Hello Kitty and Friends Edition

Habla desde el corazón y hazte escuchar con los auriculares Razer Kraken BT – Hello Kitty and Friends Edition. Adornada con un lazo rosa, estos auriculares wireless funcionan con Razer Chroma™ RGB, que permite una explosión de iluminación reactiva que irradia ternura por todas partes.

Razer Iskur X – Hello Kitty and Friends Edition

Obtiene el mejor soporte en el que apoyarte con la nueva silla gaming Razer Iskur X – Hello Kitty and Friends Edition. Enfréntate a cualquier desafío en la mejor forma de juego con Hello Kitty y sus amigos a tu lado.

Razer Lumbar Cushion – Hello Kitty and Friends Edition

El cojín lumbar Razer Lumbar Cushion – Hello Kitty and Friends Edition está equipado con una cómoda espuma viscoelástica y un tejido aterciopelado y afelpado. Esto fomenta la comodidad de la postura perfecta para cualquier jugador o amante de Hello Kitty, que lo ayudará a pasar el día.

Razer DeathAdder Essential + Razer Goliathus Medium Bundle – Hello Kitty and Friends Edition (Marzo 2022)

Inspirado en los lazos de amistad forjados por Hello Kitty y sus amigos, la comodidad y la confiabilidad del Razer DeathAdder Essential, junto con la impresionante velocidad del Razer Goliathus Medium son los compañeros perfectos para largas horas de juego.

Los auriculares, la silla gaming y el cojín lumbar ya están disponibles. Mientras, el pack Razer DeathAdder Essential + Goliathus Bundle – Hello Kitty and Friends Edition estará disponible en Marzo.